Roman Maikin pobjednik prve etape "Trke kroz Srbiju"

Rus Roman Maikin iz tima "Cambodia cycling academy" pobjednik je prve etape 60. Međunarodne biciklističke "Trke kroz Srbiju koja je vožena danas od Jahorine do Zlatibora.

Maikin je u uzbudljivom finišu, poslije 170 kilometara, odsprintao Španca Rohera Oliverasa, te Čeha Vojteha Repu, zaduživši žutu majicu namijenjenu najboljem u generalnom plasmanu.

Iako su preostale dvije etape dosta lakše, imaće mnogo posla da ostane na vrhu.

"Odlično sam se osjećao jer sam se psihički spremio za težak dan. Bilo je vrlo naporno, staza je krila mnogo zamki koje sam na sreću savladao. Vrlo sam srećan, jer mi je ovo prva pobjeda u posljednje tri godine. Imam šansu da zadržim žutu majicu, ali je u biciklizmu svaki dan drugačiji i ne može da se predvidi. Moje kolege iz tima imali su mnogo pehova, pa nisam siguran koliko će moći da mi pomognu, ali ću svakako dati sve od sebe da sačuvam majicu", rekao je Maikin.

Žutu majicu i pobjednički pehar uručio mu je prvi čovjek Čajetine Milan Stamatović.

"Srećan sam što smo i ove godine dočekali bicikliste. Bilo je zaista lepo, velika je ovo stvar za naš turizam i trudićemo se da u budućnosti ostanemo na ruti ove prestižne trke", rekao je Stamatović.

Posebna atrakcija jubilarnog izdanja jeste prelazak biciklista preko mosta Mehmeda-paše Sokolovića, čuvene Ćuprije u Višegradu u kojem se okupilo mnogo stanovnika kako bi prisustvovali istorijskom događaju.

"Ideja da pređemo preko mosta javila se spontano u trenutku dok smo obilazili stazu, javio sam se načelniku Višegrada Mladenu Đuroviću i pristao je uz konstataciju da je to odlična ideja. Misija trke osim borbe biciklista za UCI bodove, jeste da promovišemo sve najljepše što imamo, a Jahorina, Zlatibor, most u Višegradu i Mećavnik svakako to jesu", rekao je direktor trke Vladimir Kuvalja i dodao da se nada da će Višegrad ostati na mapi "Trke kroz Srbiju" narednih godina.

Zamjenik načelnika opštine Višegrad Mladenko Tasić rekao je novinarima da je veliko zadovoljstvo, kako građana, tako i ove opštine, da budu dio jedne od najstarijih biciklističkih trka Srbije.

"Ovo je jedan vid promocije turizma kroz sport i jednu veoma poznatu biciklističku trku, gdje se preko Višegrada spajaju dvije planine - Zlatibor i Jahorina. Ova trka će proći kroz granične prelaze bez zaustavljanja, što će na poseban način još više ojačati veze Republike Srpske i Srbije", istakao je Tasić, a prenijela Srna.

Na Jahorini je starovalo 98 biciklista iz 14 ekipa. Učestvuju ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Španije, Bugarske, Austrije, Češke, Poljske, Kine i Kambodže, Srbije, BiH...

Sutra takmičare očekuje etapa od Mionice do Požarevca koja će starovati u 12 časova), dok je u četvrtak na programu takođe etapa koja favorizuje sprintere od Zrenjanina do Novog Sada.