Roni O Saliven rozim noktima podržao borbu protiv raka dojke

Legendarni igrač snukera Roni O Saliven ponovo je oduševio sve gledaoce na "English Openu" koji je trenutno u toku.

No ovaj put ne samo svojom igrom već rozim noktima.

Naime, Roni je odlučio da se pojavi sa nalakiranim noktima kako bi izrazio svoju podršku u borbi protiv raka dojke.

Svjetski šampion se trenutno takmiči protiv mladog francuza Briana Ochoiskija.

Let’s nail breast cancer @futuredreamss. I’ll be getting my pink nails out tonight in support of Breast cancer. Please donate £5 if you can text LNBC5 to 70500 who is going to join me? pic.twitter.com/ecOIFa8was