Rus koji je pokorio Ameriku: “Aleksandar Veliki“ na korak od vječnosti

Sve smo bliži trenutku kada ćemo svjedočiti istoriji hokeja, ali i sporta uopće.

Ostaje pitanje da li će to biti do kraja ove sezone ili možda početkom sljedeće. Ipak, ono što je izvjesno i realno da će čuveni Rus Aleksandar Ovečkin (39) biti najbolji strijelac u istoriji NHL lige.

U pobjedi Vašingtona nad Montralom 6:3, jedan od najboljih hokejaša u istoriji je upisao gol i dvije asistencije. Sada se još više približio čuvenom Vejnu Greckom (894) na prvom mjestu vječne liste najboljih strelaca.

Aleksandar Veliki je stigao do brojke od 858 golova. To je, samo 36 manje od legendarnog Kanađanina. Procjene kažu da bi rekord mogao pasti do kraja ove ili početkom sljedeće sezone. Tada bi Rus trebao da zvanično ispiše nove stranice najbolje hokejaške lige na svijetu.

Trenutno ga u pisanju istorije može spriječiti samo teška povreda. Ponikao je u Dinamo Moskvi, odakle je 2005. godine draftovan u Kapitalse i od tada više nije mijenjao tim.

Ovečkin ima 39 godina, već je 19 sezona u NHL, a ne djeluje da će skoro završiti karijeru jer mu aktuelni ugovor važi do 2026. godine. Oborio je mnoge rekorde koji će po svemu biti nedostižni. Prije šest godina vodio je Kapitalse do Stenli kupa.

U braku je sa Anastasijom, koja je inače model, glumica... Ovečkin i Šubskaja su zvanično registrovali svoj brak u ljeto 2016. godine, ali je vjenčanje proslavljeno tek godinu dana kasnije. O njemu se i dan danas priča.

Bila je to veličanstvena i obimna proslava u Barvikhi, u moskovskoj oblasti. Bilo je to vjenčanje iz snova. Događaj je održan u elitnom području Moskovske regije, a za njegovu organizaciju zaslužni su najbolji profesionalci glavnog grada.

Navodi se da je to bilo najskuplje i najživopisnije vjenčanje u Rusiji. Koliko je "Aleks" veliki i cijenjen u svojoj zemlji govori podatak da je reagovao i sam predsjednik Rusije. Vladimir Putin je čestitao mladencima svečanim telegramom, a kasnije ih je nazvao i telefonom. Anastasija je suprugu podarila dva sina, Sergeja i Ilju, a sami supružnici podržavaju jedno drugo, čak i kada su na udaljenosti na suprotnim stranama Atlantika.

Inače, Vašington Kapitalsi sjajno igraju ove sezone. Imaju skor od sedam pobjeda i dva poraza.

