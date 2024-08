Ruskinja otrovala protivnicu na šahovskom turniru, nadzorne kamere sve snimile (VIDEO)

Šahistkinja Amina Abakarova pokušala je otrovati svoju protivnicu Umajganat Osmanovu na turniru u Dagestanu, piše The Mirror.

Naime, Ruskinja je izlila živu iz toplomjera na šahovsku ploču i po stolu sa šahovskim figurama, a nedugo nakon što je Osmanova sjela za stol, osjetila je mučninu i vrtoglavicu te se na kraju srušila.

Pružena joj je pomoć na mjestu događaja, potom je završila i u bolnici, a britanski mediji pišu kako srećom nije životno ugrožena.

Glavni motiv napada navodno je bilo lično neprijateljstvo koje traje već neko vrijeme, dok je takođerAbakarova optužila Osmanovu da se uvredljivo ponašala prema njoj i njenoj porodici.

Organizatori turnira su prijavili incident policiji koja je pregledala snimke nadzornih kamere i tako otkrila da iza svega stoji Abakarova.

"Njeni postupci mogli su dovesti do tragičnih posljedica koje su ugrozile život prisutnih. Mora snositi odgovornost za ono što je učinila", kazala je ministrica sporta u Dagestanu.

Inače, Abakarova je dobila doživotnu zabranu nastupa na šahovskim turnirima, prijeti joj gubitak posla i zatvorska kazna do tri godine, prenosi Klix.

Russia: Chess player Amina Abakarova poisoned her rival Umayganat Osmanova with mercury at a chess tournament in occupied Dagestan. Putin immediately fell in love with Abakarova. pic.twitter.com/MFDbutkDjy