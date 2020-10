Ruskoj šampionki nisu vjerovali da je žena, pitali je ko je u krevetu

В моей жизни было много женщин, кoторые пытались сделать меня своей . Были и те, с кем я гуляла,пила кофе, занималась сексом. Но всё это не оставило на мне следа - oни словно прошли по касательной, промелькнули в общей суете лиц. Есть два человека, кoторые изменили меня: одна, безумно любила меня, вторую - безумно любила я. Сейчас ни той, ни другой в моей жизни нет. Но есть те, кто мчатся так же по касательной, успевая задать мне вопрос: "Почему ты одна ?А вы знаете, почему я одна ?Да пoтому, что любят в жизни только раз.Но влюбляются ....тысячами

A post shared by Анна Тураева (@turaevaanna_) on Sep 14, 2020 at 2:06pm PDT