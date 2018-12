Rvačima Bosne tri zlata u Beogradu

Članovi sarajevske Bosne osvojili su tri zlatne medalje na Međunarodnom rvačkom turniru, održanom proteklog vikenda u Beogradu.

U konkurenciji više od 100 boraca u slobodnom stilu iz šest država (Hrvatska, Grčka, Slovačka, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija), ekipa Bosne je nastupala sa tri takmičara i ostvarila stopostotni učinak.

Najsjajnija odličja osvojili su Hamza Komar u kategoriji do 65 kg, Husein Gegić (do 71 kg) i Hamza Malagić (do 85 kg), a sve protvnike su pobjedili "tušem".

Na ovom turniru sa hrvačima su bili treneri Fahrudin Hodžić i Bajro Brkanić.

Rvače Bosne do kraja godine očekuje još jedan veliki međunarodni turnir "Božićni kup" u Zagrebu, na kojem će zaključiti takmičarsku sezonu.