Šahovska zvijezda: "Želite da se skinem potpuno go? Ja ću to učiniti!"

Šahovska nada, Hans Niman ima savršen odgovor onima koji su ga optužili za varanje, želi se skinut go i dokazati svima da nisu u pravu.

19-godišnjak je nedavno uzrujao peterostrukog svjetskog prvaka Magnusa Karlsena i recimo samo da nije bio previše sretan zbog toga.

Šahovski šampion suptilno je krivio Nimana, što su drugi dešifrovali kao optužbu za varanje.

Ne želeći da njegova reputacija propadne, Niman se pojavio u intervjuu na YouTube stranici "Saint Louis Chess" kluba kako bi se izjasnio da je nevin.

“Provjeravajte igru koju želite, nije me briga jer znam da sam čist. Želite da se skinem potpuno go? Ja ću to učiniti! Nije me briga jer znam da znam da sam čist i voljan sam se podvrgnuti onome šta želite, da igram" rekao je Niman.

Sigurni smo da bi toliko ekspresivan šah privukao mnogo pažnje.