Šakur Stivenson cilja na borbe s Lomačenkom i Dejvisom

Bivši prvak u dvije divizije Šakur Stevenson lovi velike mečeve u 2023. godini - a njegove oči ciljaju na borbe s Vasilijem Lomačenkom i Gervontom Dejvisom.

Stivenson je sada borac u lakoj kategoriji nakon što je napravio skok u težini u potrazi za novim naslovom.

Godine 2022. Stivenson je ostvario dvije velike pobjede - dominantnim odlukama nad Oskarom Valdezom i Robsonom Konseisaom.

Stivenson je trenutno u potrazi za svojim sljedećim protivnikom, nakon što je nekoliko imena odbilo priliku suočiti se s njim u finalnom WBC eliminatoru.

"Već smo tražili neke vrhunske borce u lakoj kategoriji i zapravo su me već odbili. Momci poput Isaka Kruza su me odbili, to je vrhunski tip koji se borio s Tenkom (Gervonta Dejvis). Stvarno je čudno da bi odbili tipa koji se nikada nije borio ni u jednoj borbi sa 61 kilogramom" rekao je Šakur.

Potom je dodao:

"Ne moram predugo čekati. Možda jedna borba pa onda borba za naslov. Da se mene pita u sljedećoj bih se borio za naslov. Svi glavni ljudi trenutno su zauzeti. Devin (Hani) će se boriti Lomačenkom. Tenk ima dvije borbe koje slijede. Tako da očito ne možemo napraviti te borbe trenutno pa ću ići na sljedeću dostupnu opciju", objasnio je Stivenson.

Trenutno se Lomačenko sprema za borbu protiv Devina Hanija za neospornu krunu divizije, prenosi "Boxing Scene".