Sara Pidro i Ibrahim Đonko prvi brane bh. boje na EP

Tekvando reprezentativci Bosne i Hercegovine Sara Pidro (do 73 kg) i Ibrahim Đonko (do 63 kg), svojim nastupima, otvoriće Evropsko seniorsko prvenstvo koje se od 9. do 12. maja održava u Beogradu.

Pidro i Đonko već danas izlaze na borilište, dok će ostali reprezentativci BiH nastupiti u narednim danima.

„Tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine je u Beograd otputovala sa velikim očekivanjima, te vjerujemo i nadamo se da će se neko od naših takmičara vratiti i sa medaljom oko vrata“, saopšteno je iz Tekvando saveza BiH.

Reprezentaciju BiH čine: Hamza Bahtanović, Ibrahim Đonko, Sadmir Habibović, Muhamed Đonko, Brenjamin Husić, Nedžad Husić, Erol Nući, Džejla Makaš, Ada Avdagić, Džejna Hamzić, Marija Orlović, Nadina Mehmedović, Sara Pidro i Amina Hrvat.

Treneri su Hong Seung Ki i Haris Husić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.