Saška Ilić među najmlađim majstorima karatea

BILEĆA - Višestruki prvak Republike Srpske i BiH u karateu, petnaestogodišnja Saška Ilić iz Bileće od decembra je nosilac crnog pojasa prvi dan i jedan od najmlađih majstora karatea u Srpskoj.

Ilićeva, članica Karate kluba "Hercegovac" iz Bileće, kaže za Srnu da se karateom bavi od četvrte godine i da joj je ljubav prema ovom borilačkom sportu prenio otac, koji se nekada bavio ovim sportom.

Ona kaže da je u decembru polagala za crni pojas, što je, ističe, i za nju bilo veliko iznenađenje.

"Na to su uticali moji dotadašnji uspjesi, a u međuvremenu je donesen i novi pravilnik koji je odobrio polaganje za crni pojas od 15. godine. Srećna sam da nisam morala da čekam do 18. godine. To mi daje snagu i motivaciju da nastavim još snažnije i uspješnije da radim", rekla je Ilićeva.

Ona ističe da je do sada osvojila 73 medalje na regionalnim, republičkim, državnim takmičenjima i međunarodnim kupovima.

"Takmičim se u katama na koje sam se fokusirala prije par godina", rekla je Ilićeva i dodala da su za njene dobre rezultate zaslužni treneri u Karate klubu "Hercegovac".

Ona kaže da su meni najdražim trofejima zlatne medalje sa prvenstva Republike Srpske i BiH i međunarodnog turnira u Crnoj Gori.

Trener u Karate klubu "Hercegovac" Petar Kozjak rekao je Srni da je Ilićeva među najuspješnijim članovima ovog kluba, te da je od malih nogu pokazala posvećenost i talenat.

"To je dokazala na brojnim takmičenjima, jer je više puta bila prvak Republike Srpske, bila je i prvak BiH i član je karate reprezentacije BiH. Svojim rezultatima i predanim radom, uz veliko odricanje i zalaganje, stekla je pravo za polaganje crnog pojasa, tako da je od decembra nosilac crnog pojasa prvi dan i među najmlađim je majstorima karatea u Republici Srpskoj", rekao je Kozjak.

Karate klub "Hercegovac" jedan je od najtrofejnijih sportskih klubova u Bileći.