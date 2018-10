Savić i Babić kajacima stigli u Beograd

BEOGRAD - Darko Savić i Saša Babić, kajakaši Kajak kanu kluba "Vrbas M:tel" uspješno su kajacima stigli u Beograd, gdje su krenuli iz Banjaluke 18. oktobra.

"Izuzetno smo srećni i ponosni što smo došli do cilja i ostvarili svoju dugogodišnju želju. Zahvaljujemo se svima koji su nas podržavalo sve ovo vrijeme našeg puta", rekao je Savić.

Oni su tokom ovog pohoda prešli 500 kilometara.

Podsjećanja radi, mladi kajakaši su prvog dana od Banjaluke stigli do Broda, drugog dana veslanja su od Broda stigli do Brčkog, odakle su trećeg dana stigli do Šapca da bi danas iz Šapca doveslali do Beograda.

Kako je Savić ranije rekao za "Nezavisne", na ovo putovanje su krenuli kako bi ostvarili svoju dugogodišnju želju.