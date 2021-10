Sejdi najbolji bokser memorijala "Velikani Slavije"

Bokser iz Srbije Nazif Sejdi proglašen je za najboljeg takmičara 18. memorijalnog turnira "Velikani Slavije", koji je ovog vikenda održan u Banjaluci.

Član Bokserskog kluba Sombor je u finalnom okršaju u kategoriji do 63,5 kg bio bolji od bh. boksera Mihaila Đekića.

"Nije bilo lako doći do pobjeda, a ovaj moj uspjeh još više dobija na značaju ako se zna da su na ovom memorijalu slavili mnogi velikani boksa sa prostora bivše Jugoslavije", kazao je Sejdi, inače povremeni bokserski reprezentativac Srbije.

Za najboljeg tehničara proglašen je Slovenac Gal Šepić, koji je trijumfovao u kategoriji do 71 kg, a epitet najborbenijeg para zaslužili su Crnogorac Dimitrije Milić i Zlatko Selimović iz BiH, koji su rukavice ukrstili u kategoriji preko 92 kilograma, a gdje je na kraju slavio Milić.

Na turniru su nastupili bokseri iz sedam zemalja.

Rezultati, kategorija do 57 kg: Saša Spasojević (BiH) - Miroslav Ivanović (Srbija) 0:2, do 60 kg: Slobodan Mitrović (Srbija) - Rajko Tomović (BiH) 0:2, do 63,5 kg: Luka Jukić (Srbija) - Bojan Zečević (BiH) 0:2, do 67 kg: Rok Fliser (Slovenija) - Uroš Veljović (Srbija) 0:2, do 86 kg: Marko Pavlović (Slovenija) - Marko Gavrilović (Srbija) 0:2, do 60 kg: Luka Miksteter (Austrija) - Luka Veljović (BiH) 0:2, do 63,5 kg: Mihailo Đekić (BiH) - Nazif Sejdi (Srbija) 0:2, do 67 kg: Miladin Vranješ (BiH) - Ognjen Vujičić (Srbija) 0:2, do 71 kg: Gal Šepić (Slovenija) - Daniel Volski (Njemačka) 2:0, do 75 kg: Igor Rogić (Srbija) - Ava Dezmond (Njemačka) 2:0, preko 92 kg: Dimitrije Milić (Crna Gora) - Zlatko Selimović (BiH) 2:0.