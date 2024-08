Senzacija u Parizu: Srbin uzeo dva zlata na Olimpijskim igrama

Osvojila je Srbija do sada jednu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, a doneli su je Damir Mikec i Zorana Arumović, dok je i Novak Đoković obezbijedio sigurno srebro.

Ipak, nisu to jedine medalje za Srbe u Parizu, pošto je Slavko Tekić, osvojio dvije zlatne medalje, i to kao trener džudo reprezentacije Azerbejdžana.

Do zlatne medalje došli su Zelim Kotsojev u kategoriji do 100 kilograma, kao i Hidajet Hejdarov u kategoriji do 73 kilograma.

Inače, Slavko je rođen 5. janurara 1970. godine u Bačkom Jarku, dok je veliki trag ostavio u džudo klubu "Slavija" iz Novog Sada.

Što se trenerske karijere tiče, Slavko je dobro poznat u Nemačkoj, a od 2022. godine radi kao trener u reprezentaciji Azerbejdžana, prenosi Telegraf.rs.

