Sergej Pavlovič se izvinio zbog kontroverznog mima

Ruski borac, Sergej Pavlovič (17-1) se izvinio što je podijelio kontroverzni mim o sebi u kojem se nalaze neke zaista teške riječi.

Ovaj 30-godišnji teškaš nedavno je kritikovan na društvenim mrežama zbog objave izbrisanog mima o sebi koji su mnogi smatrali rasno uvredljivim.

Mim je sadržavao rasne uvrede, veličinu njegovih genitalija, kao i tvrdnju da je borac koji ubija crnce.

Due to the language barrier, I did not understand the weight of the things written about me. Posted by mistake and do not subscribe to the things said about me. The meme was not made by me. Peace for everyone #ufc pic.twitter.com/vFxbsJ5vFt