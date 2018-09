Šestić pobjeđuje i u 67. godini, dobar turnir u Doboju

Poznati i trofejni dizač tegova Mile Šestić sa trijumfom i drugim mjestom završio je nastup na trećem memorijalnom turniru ”Miodrag Mićo Mirčetić 2018" u Doboju, a to mu je pošlo za rukom u 67. godini.

"Iz čučnja sam podigao 185 kilograma i tu sam bio drugi iza Darka Đekića, a u vučenju sam pobijedio ispred njega podigavši navjeću tešinu na turniru od 235 kilograma", rekao je Šestić, član banjalučkog Studenta, koji je kako kaže bio daleko najstariji učesnik i 45 godina stariji od Đekića.

U kategoriji čučanj do 60 kg najbolja je bila Stana Lukić, koja je trijumfovala i u kategoriji mrtvo dizanje do 60 kilograma, te u konkurenciji 75 +.

Aleksa Mirčetić, predsjednik Kluba dizača tegova Doboj, zadovoljan je turnirom:

Takmičenje je održano treću godinu za redom, u cast pionira dobojskog bodi bildinga i dizanja tegova, Miodraga Miće Mirčetića. Izuzetno smo zadovoljni postignutim rezultatima i posjećenošću turnira, što je i dokaz da turnir raste iz godine u godinu. Bilo je više od 40 takmičara iz cijele BiH."

Rezultati: žene: čučanj: do 60 kg: 1. Stana Lukić, 2. Anita Mitrović, 3. Ljiljana Bošković. 60-75 kg: 1. Kristina Jotić, 2. Dragana Blagojević, 3. Sanja Plesko. 75+ kg: 1. Mirna Petković, 2. Kristina Jotić, 3. Danijela Rakonić; mrtvo dizanje: 60 kg: 1. Stana Lukić, 2. Ljiljana Bošković. 60-75 kg: 1. Nevena Joldić, 2. Tanja Pejić, 3. Marija Vasić. 75+ kg: 1. Stana Lukić, 2. Mirna Petković, 3.Kristina Jotić; muškarci: čučanj: do 75 kg: 1. Miroslav Pavlović, 2. Boris Božić, 3. Denis Vasić. 75-90kg: 1. Hajrudin Jusić, 2. Emir Ćosić, 3. Dalibor Petković. 90+ kg: 1. Darko Đekić, 2. Mile Šestić, 3. Nikola Nešković; mrtvo dizanje: do 75 kg: 1. Miroslav Pavlović, 2. Slavko Stojanović, 3. Denis Vasić. 75-90kg: 1. Šejn Husejnefendić, 2. Emir Ćosić, 3. Dalibor Petković. 90 + kg: 1. Mile Šestić, 2. Darko Đekić, 3. Saša Petrušić; benč: do 75 kg: 1. Slavko Stojanović, 2. Miroslav Pavlović, 3. Boris Božić. 75-90 kg: 1. Šejn Husejnefendić, 2. Haris Hajrulahović, 3. Hajrudin Jusić. 90+ kg: 1. Nemir Sulejmanović, 2. Marko Jorgić, 3. Darko Đekić.