Ševčenko fokusirana na odbranu pojasa, ne vidi prijetnju od Blenčfildove

UFC ženski prvak, Valentina Ševčenko brani naslov prvaka u ženskoj perolakoj kategoriji ove subote na UFC-u 285 protiv Alekse Graso, a pri tome "Metak" je dodala da ne vidi prijetnju po svoju poziciju od Erin Blenčfild.

Pobjeda će označiti desetu uzastopnu pobjedu za Ševčenkovu (23-3) dok nastavlja upisivati svoje ime još više na listi najboljih UFC boraca svih vremena.

Ali, iako bi pažnja trebala biti usmjerena na njenu nadolazeću borbu protiv Grasa, to je skrenuto impresivnom izvedbom takmičarke u usponu Erin Blenčfild.

23-godišnja Blenčfildova pobijedila je u svih pet svojih UFC borbi, a nedavno je pobijedila Džesiku Andrade, i želi sljedeću borbu za naslov nakon UFC-a 285 događaja.

S obzirom na to da je pobjeda tako uobičajna u životu Ševčenkove, riječi Blenčfildove kao da su zabavile vladajuću prvakinju.

“Zabavno je vidjeti ove mlade sportiste kako govore. Ona ima iskustvo od pet borbi u UFC-u. To je ništa. To nije putovanje u druge zemlje ili takmičenje protiv svojih najboljih. Sjećam se Majsi Barber, rekla je nešto slično o tome kako je pobijedila sve i postala prvak. Ali, kad se osoba jednom suoči s poteškoćama, to je može slomiti ili izgraditi samopouzdanje", rekla je Ševčenko, odgovarajući na Erinino nepokolebano samopouzdanje, prenosi "Fresno Bee".