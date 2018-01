Simon Bajls otkrila da ju je zlostavljao doktor SAD

Četvorostruka olimpijska šampionka u gimnastici, Amerikanka Simon Bajls otkrila je da je seksualno zlostavljao bivši timski doktor Leri Nasar.

Bajls ima 20 godina, a sva četiri olimpijska zlata osvojila je u Rio de Žaneiru 2016. godine.

On je užasnu priču iz svog života otkrila u emotivnom saopštenju, istakavši da nije dozvolila Nasaru da joj ukrade ljubav i radost.

"I ja sam jedna od mnogih preživjelih koje je seksualno zlostavljao Lari Nasar. Većina vas me poznaje kao srećnu, nasmijanu i energičnu djevojku, ali u posljednje vrijeme sam se osjećala slomljenom i što više pokušavam da isključim glas u glavi, to on glasnije vrišti. Ne bojim se više da kažem svoju priču. Teško je ponovo prenijeti ova iskustva i još više mi se kida srce kad pomislim da dok se spremam za OI u Riju 2020. moram se stalno vraćati u salu gdje sam bila zlostavljana. Ja sam jedinstvena, pametan, talentovana, motivisan i strastvena. Ja sam obećala sebi da će moja priča biti mnogo veća od ovoga i obećavam svima vama da nikad neću odustati. Previše volim ovaj sport i nikad ne odustajem. Neću dozvoliti da jedan čovjek, i drugi koji mu to omogućavaju, ukrade moju ljubav i radost", rekla je Bajls.

Nasar je početkom decembra osuđen na 60 godina zatvora zbog posjedovanja fotografija seksualnog zlostavljanja djece, a priznao je da je napadao gimnastičarke.

Tri bivše olimpijke su optužile Nasara da ih je zlostavljao, među njima i Gabi Daglas, koja je takođe osvojila zlatnu medalju u Riju, u timskoj konkurenciji uz Bajls.

Takođe, protiv njega je civilnu tužbu podiglo više od 130 žena zbog seksualnog uznemiravanja. Nasar je bio dio američkog olimpijskog gimnastičkog tima skoro 35 godina, do jula 2015, kada je dobio otkaz.

