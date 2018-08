Skoro umro u ringu jer sudija nije prekinuo meč

Brazilski borac Melkviazel Košta skoro je umro u ringu u meču za pojas prvaka u lakoj kategoriji za Demolidor Fight protiv sunarodnjaka Rafaela Barbose.

U trećoj rundi borbe Barbosa je počeo gušiti Koštu koji je u jednom trenutku izgubio svijest. Nakon što je držao protivnika nekoliko sekundi svjestan da je dobio borbu, Barbosa je sugerisao sudiji Emersonu Pereiri Saezu da protivnik ne reaguje, ali ovog nije bilo briga.

Da nešto nije u redu, sugerisali su mu ljudi iz oba ugla, ali im je Saez odgovorio da će prekinuti borbu ako Košta bude tapkao. Nakon više od 90 sekundi, borbu je prekinuo sam Barbosa tako što je pustio protivnika koji je ostao nepomično ležati.

"Bilo je zastrašujuće, nisam mogao disati. Svi su mu vikali da sam u nesvijesti, a on to nije provjerio. To je njegov posao. Da moj protivnik nije prekinuo borbu, bio ih mrtav", rekao je Košta nakon meča, a sudija je najavio odlazak u penziju.

(b92)