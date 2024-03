Slavna Amerikanka objasnila zašto Federer, a ne Đoković ili Nadal

Proslavljena američka skijašica Linsi Von nedavno je uzburkala strasti kada je napisala da je Rodžer Federer najveći svih vremena (GOAT), što je izazvalo reakcije fanova Novaka Đokovića, ali i Rafaela Nadala.

Čuvena skijaica je potom obrisala svoju objavu, ali čini se da je ostala pri svom stavu. Ona je za njemački Bild objasnila zašto se Švajcarac nalazi na vrhu njene liste.

"Ja prvenstveno obraćam pažnju na to ko me inspiriše kao osobu i šampiona, a ne gledam samo statistiku. Uvijek sam vidjela Rodžera kao šampiona sa stilom sa klasom. Uvijek je bio skroman. Bez obzira da li je pobijedio ili izgubio, svaki autogram je davao sa osmjehom. Njegova porodica je sjajna, sjajni ljudi. Kada morate nositi težinu cijelog svijeta na svojim ramenima, a onda se ponašati kao on, to zaista nije lako“, rekla je slavna Amerikanka, koja je dodala da se od ostalih sportsku zvijezdi posebno divi Sereni Vilijams, te Dvejnu Džonsonu, nekadašnjem kečeru, a danas filmskoj zvijezdi.

Lindzi je nedavno srela Federera na skijanju, što je na nju ostavilo dubok utisak.

„Hvala na ovoj uspomeni, Rodž. Ti i tvoja porodica ste jedinstveni i bez obzira šta kaže statistika, ti si vječiti GOAT jer je potrebno mnogo više od brojki da ostaviš takav utisak, ja sam samo jedna od miliona. Živio prijatelju", poručila je tada Lindzi koja je zatim obrisala objavu, jer nije željela da negativni komentari unište moju uspomenu.

Lindzi Von je olimpijska šampionka i dvostruka svjetska šampionka sa 82 pobjede u Svjetskom kupu.

