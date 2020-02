Slovenci nagradili sportistu koji se uopšte nije takmičio

"A nagradu opštine Lendava za najboljeg sportistu godine osvojio je... Beno Misja!", uz dramatičnu stanku najavio je voditelj.

Dvoranom se prolomio kurtoazni aplauz, a ponosni Misja zahvalio je i rekao da mu je to velik poticaj za dalje.

Tako se nekako odvijala jedna uobičajena priredba u svakom iole sportskom mjestu na svijetu, ali ova je prerasla u skandal u Sloveniji i svakako je jedna od najbizarnijih na svijetu.

Beno Misja (25) je, naime, tekvondoaš. I predstavio se kao četverostruki prvak Slovenije te vjerovatno idući evropski prvak, drugi put za redom. Uzeo čovjek nagradu, koju je možda pratio i novčani dodatak i završio na nacionalnoj televiziji. I tu je krenulo.

"Spomenuti Beno Misja nije registrovani član ni jednog saveza niti kluba. Takođe, nikad nije bio registrovan u Tekvondo savezu Slovenije i u sistemu E-Sport. Dobio je priznanje na osnovu rezultata na takmičenjima koja nije organizivao savez", poslao je opštini Lendavi savez.

Misja se predstavio kao član kluba Hvarang iz Verone. Ali definitivno nije četvorostruki prvak Slovenije, još manje prvak Evrope. Novinari portala sabotainfo pronašli su rezultate tog navodnog evropskog prvenstva, gdje se kao Misjini protivnici vode Nemanja Milović iz kluba Čagi i Zoran Đorđić iz Dragona. Njih, pišu, nisu uspjeli pronaći, ali jesu Nemanju Močića i Dejana Milovića iz ljubljanskog kluba Čagi.

Oglasio se nakon cijele priče i sam Misja. Koji tvrdi da je žrtva međunarodne prevare.

"Od 2014. do 2020. nastupao sam na raznim tekvondo turnirima u Sloveniji i inostranstvu , što je zabilježeno i u medijima. Imao sam neke uspjehe. A tek nakon što sam 8. Februara primio pismo od saveza, na osnovu utvrđenih okolnosti i činjenica, shvatio sam da sam bio žrtva lukavih međunarodno organizovanih manipulatora", rekao je, pa nastavio:

"Dobro organizovana međunarodna 'zločinačka organizacija' navela me da se od 2014. takmičim na organizovanim turnirima, koji nisu službeni u kalendaru saveza. Navodni članovi te grupe bili su J. M. i J. J. kao moj licencirani slovenački trener, kao i italijanski reprezentativac S. P., koji se predstavio kao trener kluba Hvarang iz Verone. U svakom su trenutku navedene osobe zajedno s drugima radile po mojemu mišljenju zločin i zavaravali me. Odnosno, tvrdili su da se takmičim na turnirima koji su službeni i da sam zapravo dobio priznanja nakon borbe. Na moju žalost, iako sam se zaista takmičio i borio, ta priznanja nisu bila službena. Podnio sam krivičnu prijavu protiv te tri osobe jer nisam svjesno nanio štetu onima koji su vjerovali u moj uspjeh, poput gradonačelnika, opštinskih vijećnika... Nisam kriv, ali ispričavam se svim uključenim institucijama, organizacijama...", zaključio je on.

