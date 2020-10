Snimak Habiba u borbi s medvjedom ponovo oduševljava svijet

Među MMA fanovima ponovno kruži nevjerovatan snimak Habiba Nurmagomedova star 23 godine. U njemu se devetogodišnji Habib bori s - medvjedom.

To su bili počeci dagestanskog borca koji je juče sredio Džastina Gejdžijaza skor 29-0. Pobjedom nad Amerikancem završio je karijeru s četiri pojasa UFC prvaka nakon čega se oprostio od borbi.

"Obećao sam majci da će mi ovo biti zadnja borba. Moram održati svoju riječ", rekao je juče u Abu Dabiju.

Na nagovor majke prestaje se boriti jer ona ne želi da se bori bez prisutnosti oca Abdulmanapa koji je jedan od najzaslužnijih za Habibovu karijeru.

Izrastao je u fantastičnog borca uz njegovo prisustvo, a kao što vidimo, čeličio se u nezamislivim situacijama.

That's how it Started. Good Bye Legend.#Khabib #UFC254 pic.twitter.com/4irD1pHAHH