Snimak podigao prašinu: Olimpijski šampion spavao pored klupe, sada objasnio zašto (VIDEO)

Snimak italijanskog plivača Tomasa Čekona postao je viralan na društvenim mrežama, nakon što je viđen kako spava u parku Olimpijskog sela.

Nakon svega, Italijan je bio primoran da reaguje i objasni da njegovo drijemanje nema nikakve veze sa kritikama loših uslova u Olimpijskom selu koje je uputio prije nekoliko dana.

Čekona je dok je spavao snimio snimio saudijski veslač Husein Alireza u Olimpijskom selu, a suočeni s brojnim reakcijama, Italijanski atletski savez je bio primoran da se oglasi i objasni da je to samo drijemanje i da olimpijki šampion na 100 metara leđno nije proveo noć napolju.

"Nema klime, jako je vruće i loša hrana", rekao je 23-godišnji plivač nakon eliminacije u polufinalu na 200 metara leđno.

Thomas Ceccon diventa virale sui social, ma non per le imprese sportive: il nuotatore campione olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso e' stato "immortalato" in un video del canottiere arabo Husein Alireza nel quale si vede l'azzurro dormire nel parco del villaggio olimpico… pic.twitter.com/QRhv4j4l3Z — Cronache della Campania (@cronachecampane) August 4, 2024

Umoran, istakao je svoje poteškoće sa spavanjem noću i popodne, zbog buke i vrućine.

"Istina je da sam bio tu kako bih malo bio sam i to je sve", objasnio je Tomas Čekon zašto je spavao u parku Olimijskog sela, iako njegovo objašnenje i ne djeluje tako ubjedljivo.

"Zadovoljan sam svojim nastupom na Igrama i to je to. Definitivno ću odvojiti nekoliko dana za sebe, radujem se što ću biti kod kuće i provoditi vrijeme sa svojom porodicom", dodao je on, prenosi Klix.

Tokom Olimpijskih igara u Parizu, Tomas Čekon je sa svojim sunarodnjacima osvojio bronzanu medalju u disciplini 4x100 metara slobodno.

TANJUG/AP

"Došao sam ovdje sa ciljem da pobijedim na 100 metara i uspio sam, sve ostalo je ekstra", prokomentarisao je Italijan svoje nastupe.

Čekon nije bio jedini sportista koji je izrazio kritiku prema uslovima u Olimpijskom selu, jer su i brojni drugi takmičari bili nezadovoljni smještajem i uslovima, a neki su čak i napustili Olimpijsko selo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.