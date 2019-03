Šok za borilački svijet: Mekgregor objavio kraj karijere

Bivši prvak perolake i lake kategorije u UFC-u Konor Mekgregor (Conor McGregor) danas je objavio kraj svoje karijere i odlučio "okačiti rukavice o klin".

Najveća zvijezda u borilačkom svijetu je rano jutros na Twitteru obznanio javnosti da se povlači iz MMA sporta.

"Odlučio sam da se povučem iz sporta poznatijeg kao mještovite borilačke vještine. Želim mojim bivšim kolegama sve najbolje u budućnosti", izjavio je irski borac.

Posljednju borbu imao je u oktobru prošle godine, kada je izgubio od neporaženog prvaka Habiba Nurmagomedova.

Mekgregor će ostati upamćen kao prvi MMA borac koji je držao titule u dvije kategorije.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today. I wish all my old colleagues well going forward in competition. I now join my former partners on this venture, already in retirement. Proper Pina Coladas on me fellas!