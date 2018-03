Soko, Panter i Famos najbolji na Prvenstvu RS u džudu

Džudisti Srpskog sokola iz Zvornika, Pantera iz Bijeljine i Famosa iz Istočne Ilidže imali su najviše uspjeha na Prvenstvu Republike Srpske za kadete i pionire koje je proteklog vikenda održano u Banjaluci.

Zvorničani su nadmašili konkurenciju u ukupnom poretku u kategorijama mlađih pionira i pionirki, Panter je bolji od ostalih bio u konkurenciji kadeta, dok je Famos osvojio najviše bodova kod kadetkinja.

Titulama šampiona RS kod mlađih pionira okitili su se, do 30 kilograma: Milorad Kezunović (Famos), do 34 kg: Nikola Radivojević (Srpski soko), do 38 kg: Danilo Kovačević (Srpski soko), do 42 kg: Miroslav Bjelica (Famos), do 46 kg: Mihajlo Šilj (Randori, Istočno Sarajevo), do 50 kg: Stefan Banjanin (Randori), do 55 kg: Đorđe Pajić (Zvijezda, Banjaluka), do 60 kg: David Vučetić (Laktaši), preko 60 kg: Aleksa Lolić (Banjaluka). Kod mlađih pionirki šampionke su, do 28 kg: Vedrana Maksimović (Srpski soko), do 32 kg: Marija Ćulum (Banjaluka), do 36 kg: Jovana Novaković (Srpski soko), do 40 kg: Teodora Bošković (Srpski soko), do 44 kg: Sandra Popović (Srpski soko), do 48 kg: Jelena Pejić (Ozren, Petrovo), do 57 kg: Anastasija Memedović (Srpski soko), preko 57 kg: Tamara Đukić (Laktaši). Kadetski prvak RS do 50 kilograma je Filip Burić (Soko-M, Prnjavor), do 55 kg: Nikola Moravac (Banjaluka), do 60 kg: Igor Đurica (Leotar, Trebinje), do 66 kg: Lav Divljan (Randori), do 73 kg: Miloš Krstić (Panter), do 81 kg: Božidar Vučurović (Leotar), do 90 kg: Pavle Vujinović (Panter), preko 90 kg: Igor Vračar (Famos). Šampionke RS su i kadetkinje do 44 kg: Slađana Erić (Srpski soko), do 48 kg: Gordana Ilić (Panter), do 52 kg: Mila Petrović (Famos), do 57 kg: Anđelina Regoje (Famos), do 63 kg: Nikolina Kolarić (Banjaluka), do 70 kg: Jelena Topić (Laktaši), preko 70 kg: Sara Marić (Mladost, Kotor Varoš).

Za najboljeg takmičara kod mlađih pionira proglašen je Mihajlo Šilj, mlađa pionirka je Jovana Novaković, najbolji kadet Miloš Krstić, a kadetkinja Anđelina Regoje.

Borbe su održane u dvorani Univerzitetskog kampusa, a na takmičenju, čiji je organizator bio Džudo klub Banjaluka, nastupilo je 265 takmičara (126 mlađih pionira i mlađih pionirki, te 139 kadeta i kadetkinja) iz 26 klubova.