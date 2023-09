Spektakl u Boriku - Tošić pobijedio holandskog šampiona

Pobjedom Danila Tošića u borbi večeri protiv holandskog šampiona Freda Sikinga okončana je četvrta borilačka revija u organizaciji Hektor fight nighta u banjalučkoj dvorani Borik.

Publika je do posljednjeg mjesta ispunila tribine Borika i imala je šta da vidi. Hektor fight night ponovo je opravdao očekivanja i ljubiteljima kik boksa priredio jedinstven spektakl.

U glavnom programu večeri viđeno je osam mečeva. Tošić, iz banjalučkog Ares džima, u meču karijere ostvario je svoju najveću pobjedu. Jednoglasnom sudijskom odlukom skinuo je skalp čuvenom Sikingu, koji u svojoj kolekciji ima čak osam titula. Nošen publikom u Boriku, Tošić je u finišu meča ’’bacio’’ rivala u nokdaun čime je samo potvrdio i onako dominantnu pobjedu.

"Očekivao sam ovakav meč. Znao sam da će biti teško i da je Siking tvrd borac. On je pravi ’’pitbul’’, ima ogromno iskustvo i borio se sa svim vrhunskim borcima. Nikad težeg rivala nisam imao i ovo mi je najveća pobjeda u karijeri", rekao je Danilo Tošić.

Holanđaninu je u uglu stajao čuveni Ivan Hipolit, trener koji je u karijeri imao borce poput Remija Bonjaskog i Mirka Filipovića. Pohvalio je organizaciju i rekao da su ovakvi događaji najbolja reklama za kikboks.

U sunaslovnoj borbi večeri, član Kluba borilačkih sportova Hektor, Srđan Šućur je ponovo oduševio publiku. Prekidom je pobijedio Darija Kadića iz Sarajeva. Dva puta je bacao nezgodnog protivnika na pod, a nakon trećeg nokdauna sudija u ringu je prekinuo meč. Šućur je u Banjaluci tehničkim nokautom ostvario još jednu važnu pobjedu, a ono što uvijek ide uz njega, publici je priredio atraktivan meč.

"Znao sam da je čvrst, ali ovo je nevjerovatno. Dva puta je pao, ali je ustao i išao naprijed. Nestvarno teška borba za mene, jedna od težih u karijeri. Dobro sam pripremljen, prošao sam naporan kamp i to se isplatilo. Nastavljam još jače i bolje. Treći pub pobjeđujem u Boriku. Nije lako pred svojom publikom, osjećam pritisak jer svi očekuju spektakl i znam da to moram da opravdam. Svaki put dajem sve od sebe. Pobjedu posvećujem svom sinu, nadam se da će me sljedeće godine gledati uživo", istakao je Šućur, član Kluba borilačkih sportova Hektor.

Za nešto više od 90 sekundi, borac iz Novog Sada, Nikola Miljković je nokautom pobijedio Mesuda Selimovića. Kikbokser koji ima samo 23 godina je na efektan način završio posao protiv Tuzlaka.

"Zadovoljan sam, dugo sam se spremao. Uvijek sam u formi, kad god mi iskoči meč, ja ga prihvatim. Ne biram protivnike i spreman sam za najveće svjetske organizacije", rekao je Miljković.

Pravi rat u ringu viđen je sudaru holandske i srpske škole kikboksa. Don Sno, Hipolitov učenik, podijeljenom odlukom sudija odnio je pobjedu protiv Nikole Cvetkovića iz beogradskog Sinđelića. Talentovani 22-godišnji Holanđanin je izdržao nokdaun, te je po mišljenju sudija prikupio dovoljan broj bodova da nakon tri runde upiše pobjedu u Banjaluci.

KBK Sinđelić je u dvorani Borik ostvario polovičan učinak. Pobjedu je poslije devet minuta lavovske borbe odnio Danijel Stroil. U otvorenom meču uzdignute glave ring je napustio i Simo Zorić iz modričke Gvardije. Publika ih je nagradila gromoglasnim aplauzom za prikazano u Boriku.

"Taktika je bila da ga završim već u prvoj rundi da se što prije vratimo kući. Taktika postoji na početku meča, ali borba uvijek ode u drugom pravcu. Organizacija je na vrhunskim nivou, neopisivo", kazao je Stroil.

Borac novosadskog Vorior džima Aleksandar Milošević savladao je na bodove Slovaka Jozefa Huraka. Pitomci Denisa Marjanovića iz Ares džima ostvarili su pobjedu i poraz. Trijumfu se radovao Stefan Dobrijević protiv Marka Pavlovića iz Srbije, dok je David Jovičić na bodove poražen od još jednog pulena KBK Gvardija Nikole Ćetića.

"Publika me je oduševila, da nije bilo njih, ne bi ni meč bio ovako kvalitetan. Protivnik je iskusniji i bio je vrhunski pripremljen, ali sam uspio da ostvarim ono što sam zamislio. Imao sam vjetar u leđa sa tribina i hvala Banjalučanima", poručio je mladi Dobrijević iz Ares džima.

Modrička Gvardija trenera Saše Živkovića ponovo je potvrdila da ima odlične mlade borce. Nakon pobjede Nevena Stojanovića u uvodnom meču, duplu radost svom uglu donio je Nikola Ćetić.

"Imao sam sjajnog protivnika, poznajem ga dobro. Imao sam i ja dosta navijača, srećan sam zbog pobjede", rekao je Nikola Ćetić.

I četvrti Hektor fight night koji je održan pod sloganom Uzdignute glave, ponovo je potvrdio zašto je najbolji sportski događaj u Republici Srpskoj.

"Obećali smo spektakl, to smo i ispunili. Uvijek težimo boljem, tako smo i ove godine podigli reviju na viši nivo. Hvala gradskoj upravi, gradonačelniku Drašku Stanivukoviću i Skupštini grada Banjaluka koji su u punom kapacitetu stali iza ovog projekta kao i kabinetu Predsjednika Republike Srpske od kojeg uvijek imamo podršku", rekao je organizator Predrag Stanković.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković uručio je trofej pobjedniku glavnog meča večeri, a srećan je što se Hektor fight night poslije četiri godine vratio u najveći grad Republike Srpske.

"Ovo je najveći ovakav događaj u državi. Puna dvorana, atmosfera za pamćenje, a po reakcijama publike radujemo se pobjedama naših boraca. Svi su dali sve od sebe. Čestitamo Danilu i Srđanu, to su pravi gladijatori. Svi smo ponosni, čestitam organizatoru i hvala im na ovom događaju. Ponosan sam što sam na ovaj dan gradonačelnik Banjaluke", poručio je Draško Stanivuković.