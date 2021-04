Sport ne zna za godine - ovacije za veterane RK Sloga

Godine nisu prepreka za sport! Veteranima Rukometnog kluba Sloga iz Gornjeg Vakufa i profesionalni sportisti mogu da pozavide na snazi i entuzijazmu. Klub su formirali prije tri godine, a već se takmiče širom regije gdje su ambasadori Bosne i Hercegovine. Od sada će u sportskim dvoranama u svim državama bivše Jugoslavije publika moći da ih gleda u novim Mozzartovim dresovima.

"Prvo bih zahvalio Mozzartu što nam je donirao dvije garniture dresova, oduševljeni smo sjajnim poklonom. Sve pohvale za ovaj plemeniti sportski gest. Mozzart je pravi donator, mi smo presrećni, a dresove ćemo nositi u svim gradovima u kojima se budemo takmičili", kaže Samir Šeketa, predsjednik Rukometnog kluba Veterani Sloga, Gornji Vakuf.

U Mozzartovim dresovima do pobjeda na turnirima

Ekipa veterana, zbog epidemioloških mjera, u posljednje vrijeme okuplja se u manjem broju, ali to ih ne sprečava da nastave da treniraju. S obzirom na to da ne postoji liga u kojoj se takmiče veterani, ekipa Sloge snage sa drugim rukometašima odmjerava na turnirima. Do sada su se amaterski takmičili sa brojnim ekipama u Goraždu, Tuzli, Novom Sadu, Osijeku, Pančevu, Trogiru. Organizovali su turnir i na svom terenu, na kojem su rukomet zaigrali s ekipama koje su ranije igrale u Premijer ligi BiH. Za bivše rukometne profesionalce to je, kažu, lijepa prilika za druženje s ljubiteljima ovog sporta iz država bivše Jugoslavije.

Mozzart je do sada, u sklopu tradicionalne akcije "Novi dresovi za nove šampione", novom opremom usrećio više od 70 klubova širom BiH. Ovakvu podršku domaćem sportu nastaviće da pružaju i u budućnosti.