Sport u 2018. godini: Hrvatska viceprvak svijeta, sjajan povratak Đokovića

Sportsku godinu na izmaku u regionu obilježili su fudbaleri Hrvatske, koji su predvođeni selektorom Zlatkom Dalićem osvojili drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu, koje je ljetos održano u Rusiji. Ovim rezultatom “vatreni“ su nadmašili generaciju iz 1998. godine, koja je sa Miroslavom Blaževićem na klupi stigla do trećeg mjesta na Mundijalu u Francuskoj.

Osim sjajnih igara Hrvata, 2018. godinu obilježio je i fenomenalan povratak na vrh srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji je tokom SP u Rusiji bio jedan od “najglasnijih“ navijača Hrvatske.

Uz njih godina na izmaku bila je uspješna za još mnoge sportiste iz regiona, a u uvodu je važno spomenuti odbojkašice Srbije, koje su stigle do istorijske zlatne medalje, analizira Anadolija.

Prvo evropsko zlato rukometaša Španije

Godina je počela Evropskim prvenstvom za rukometaše, koje je u januaru održano u Hrvatskoj. Iako domaćini, a ujedno i jedni od favorita Hrvati nisu uspjeli doći do odličja. U drugoj fazi takmičenja u svojoj grupi su zauzeli treću poziciju, pa su se morali zadovoljiti susretom za pet mjesto u kojem su savladali Češku Republiku sa 28:27. U borbu za medalje otišli su Francuska, Danska, Španija i Švedska. U uzbudljivoj završnici najbolji su bili Španci, koji su nakon dva svjetska, stigli do prvog evropskog zlata. U sjajnom finalu bili su ubjedljivi i savladali Šveđane sa 29:23. Bronzana medalje pripala je Francuzima, koji su nadigrali Dance sa 32:29.

Vrijedi spomenuti i novogodišnju turneju “Četiri skakonice“, koja je tradicionalno počela na izmaku jedne i početku druge godine. Ovoga puta bio je to prelazak iz 2017. u 2018. godinu, a slavio je Poljak Kamil Stoh, koji je slavio na sve četiri skakonice i odbranio naslov sa prethodne turneje. Iza sebe je ostavio Nijemca Andreasa Velingera i Norvežanina Andersa Fanemela.

Prvi Grand Slam turnir sezone Australian Open nije dao naslutiti da će se Đoković vratiti staroj formi i godinu završiti na vrhu ATP liste. Zaustavljen je senzacionalno u četvrtom kolu od Južnokoreanca Hjeon Čunga. No, nastup u Australiji bio je sjajan za Hrvata Marina Čilića, koji je otišao do finala u kojem, ipak, nije mogao savladati neuništivog Švajcarca Rodžera Federera. Od tenisera iz regiona vrijedi još spomenuti najboljeg bh. igrača Damira Džumhura i Hrvata Ivu Karlovića, koji su eliminisani u trećem kolu. U ženskoj konkurenciji trofej je podigla Dankinja Karolina Voznjiacki.

Februar je u potpunosti pripao 23. po redu Zimskim olimpijskim igrama, koje su održane u južnokorejskom Pjongčangu. Iako su organizatori tokom igara imali dosta problema sa vremenskim prilikama, uspjela su se održati sva takmičenja. Kao najuspješnija nacija igre je okončala Norveška sa po 14 zlatnih i srebrenih, te 11 bronzanih medalja. Druga je bila Njemačka sa 14 zlatnih, 10 srebrenih i sedam bronzanih odličja, a treća Kanada sa skorom 11-8-10.

Od zemalja iz regiona jedino je Slovenija osvojila odličja, a obradovali su je Jakov Fak srebrom na 20 kilometara u biatlonu i snowboarder Žan Košir bronzom u paralelnom veleslalomu, navodi AA. Naredne Zimske olimpijske igre održaće se u Pekingu 2022. godine.

SuperBowl, 52. po redu, ponovo je bio jedan od centralnih sportskih događaja u februaru. Odigran je u Minepolisu pred skoro 68.000 gledalaca, a sastali su se Filadelfiia Igls i Nju Ingland Patriots. Nakon sjajne utakmice slavili su Iglsi rezultatom 41:33 i stigli do prvog SuperBowl naslova u istoriji. S druge strane Patriotsi, predvođeni legendarnim dvojcem trenerom Billom Belihikom i quarterbackom Tomom Brejdijem ostali su na pet titula.

SuperBowl je preko TV ekrana u prosjeku gledalo 103,4 miliona gledalaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Još zanimljivije zvuči podatak da je tokom TV prenosa 30 sekundi reklame koštalo nevjerovatnih pet miliona dolara (oko 4,4 miliona evra).

Trkom za Veliku nagradu Australije 25. marta počeo je šampionat u Formuli 1, a naslov pobjednika branio je Britanac Luis Hamilton iz Mercedesa. No, na otvaranju sezone slavio je Nijemac Sebastian Fetel u bolidu najvećeg rivala Ferrarija, dok je Hamilton bio drugi.

Milan je u martu bio domaćin Svjetskog prvenstva u umjetničkom klizanju. U konkurenciji muškaraca slavio je Amerikanac Nejtan Čen, a kod djevojaka Kanađanka Ketlin Osmond. U konkurenciji parova najbolji su bili Aliona Savčenko i Bruno Masot iz Njemačke, a zlato u plesnim parovima pripalo je Gabrieli Papadakis i Giljameu Cizeronu iz Francuske.

Kraj marta i početak aprila donio je rasplet u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. U polufinale su se plasirali Budućnost VOLI i Mornar, dva predstavnika Crne Gore, te zagrebačka Cedevita i i beogradska Crvena zvezda. Nakon uzbudljivih polufinalnih serija u finale su se plasirali Budućnost preko Cedevite i Zvezda preko Mornara. U obje serije rezultat je bio 2:1. Iako je beogradski klub bio veliki favorit, Podgoričani su stigli do prve titule regionalnog šampiona. U finalnoj seriji su slavili sa 3:1, a za MVP-a finala proglašen je bh. reprezentativac Nemanja Gordić. Još jedan bh. košarkaš dobio je priznanje u ABA ligi, a to je Džanan Musa koji je proglašen za igrača koji je najviše napredovao. Budućnost se zahvaljujući trijumfu u ABA ligi plasirala i Euroligu. Vrijedi spomenuti i da je iz ABA lige ispao MZT Skoplje, a ušla Krka, koja je slavila na Finale fouru Druge ABA lige. Interesantno i u Drugoj ABA ligi za MVP-a završnice proglašen je bh. košarkaš Marko Jošilo iz Krke.

Real Madrid opet najbolji u Ligi šampiona

Finalni turnir regionalne rukometne SEHA lige odigran je u Skoplju od 13. do 15. aprila, a naslov šampiona odbranio je Vardar. U finalu makedonski predstavnik savladao je PPD Zagreb rezultatom 26:24 i stigao do četvrtog pehara u SEHA ligi. Treće mjesto pripalo je debitantu Celju PL, koje je nadigralo Meshkov Brest sa 31:28.

Finala Lige šampiona i Lige Evrope u fudbalu i Final Four Eurolige za košarkaše obilježili su mjesec maj. Kijev je bio domaćin finalnog ogleda najjačeg klupskog takmičenja u Evropi u kojem su se sastali Real Madrid i Liverpul. “Kraljevski klub“ nije propustio priliku da se još jednom upiše u istoriju Lige šampiona, kao prvi klub koji je osvojio tri pehara za redom od kako se spomenuto takmičenje igra u novom formatu, tačnije od 1992. godine. Real je slavio rezultatom 3:1 i tako osvojio 13. titulu šampiona Evrope. Golove su postigli Karim Benzema i dva puta Garet Bejl, dok je jedini pogodak za “redse“ bio djelo Sadio Manea. Važno je istači da je i region imao svog predstavnika u finalu, jer je srpski sudija Milorad Mažić sa svojim pomoćnicima dijelio pravdu.

Lion je bio domaćin završnog čina Lige Evrope u kojem su snage odmjerili Olimpik Marsej i Atletiko Madrid. Favorizovani španski tim je opravdao očekivanja i slavio da ubjedljivih 3:0. Strijelci su bili Antoan Grizman u dva navrata i Gabi. Za Atletiko je to bio treći pehar Lige Evrope. Domaćin Finale Foura Eurolige za košarkaše za sezonu 2017/18 bio je region, odnosno Beograd. U beogradskoj Areni za trofej šampiona Starog kontinenta borili su se Fenerbahče, Real Madrid, Žalgiris i CSKA Moskva. U polufinalnim duelima Fener je očekivano savladao litvanskog šampiona, a “kraljevski klub“ ruskog. U spektakularnom finalu Fenerbahče nije uspio odbraniti naslov osvojen godinu dana ranije, pa je Real nakon trijumfa rezultatom 85:80 proslavio deseti naslov šampiona Evrope u klupskoj istoriji. U borbi za treće mjesto Zalgiris je savladao CSKA sa 79:77.

Početkom juna je odlučen i novi šampiona NBA lige. U finale play-offa plasirali su se Golden Stejt Voriors i Klivland Kavalirs. Potpuno neočekivano “ratnici“ su pitanje pobjednika finalne serije riješili za svega četiri utakmice i sa 4:0 stigli do šestog naslova šampiona NBA lige. MVP finala bio je Kevin Durant, krilni košarkaš Golden Stejta.

U istom periodu šestog mjeseca održan je drugi Grand Slam teniski turnir sezone Roland Garros. U muškoj konkurenciji slavio je neprikosnoveni vladar zemljane podloge Španac Rafael Nadal, koji je u finalu savladao Austrijanca Dominika Tima. Od tenisera iz regiona najviše su napravili Čilić i Đoković, koji su stigli do četvrtfinala. Hrvat Borna Ćorić i Džumhur ispali su u trećem kolu. Kod djevojaka slavila je Rumunka Simona Halep.

Drugu polovinu juna i prvu jula obilježio je najveći sportski događaj u 2018. godini, Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Region su na ovom takmičenju predstavljali Hrvatska i Srbija. Potpuno neočekivano Hrvati su briljirali na Mundijalu i otišli do same završnice, tačnije do finala, čime su nadmašili generaciju “vatrenih“ iz 1998. godine koja je osvojila treće mjesto. Predvođeni Lukom Modrićem, Marijom Mandžukićem i Ivanom Rakitićem na terenu i selektorom Zlatkom Dalićem s klupe u finalu nisu mogli preko fenomenalne Francuske. Na kraju su “trikolori“ slavili rezultatom 4:2 i stigli do drugog naslova svjetskih šampiona. U borbi za treće mjesto Belgija je savladala Englesku sa 2:0. Vrijedi spomenuti da je Srbija takmičenje okončala još u grupnoj fazi turnira.

Za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji proglašen je Modrić, koji će u nastavku godine dobiti niz priznanja namijenjenih najboljem fudbaleru svijeta. Najefikasniji igrač Mundijala bio je Englez Heri Kejn sa šest golova, Francuz Kilijan Mbape proglašen je za najboljeg mladog fudbalera turnira, a Belgijanac Tibo Kurtois za najboljeg golmana.

Utakmice Svjetskog prvenstva pratilo je 3.031.768 gledalaca, ili 47.371 po susretu.

U Njujorku 21. juna održan je NBA draft na kojem je Slovenac Luka Dončić kao treći pick izabran od Atlanta Hoksa, a potom tradeovan u Dalas Maverikse. Bh. košarkaš Džanan Musa izabran je kao 29. pick od Bruklin Netsa.

Početak jula tradicionalno je rezervisan za jedan od najvećih teniskih turnira na svijetu, Grand Slam Wimbledon. Na terenima All England Cluba srpski teniser Đoković pokazao je da je na pravom putu da se nakon povrede vrati u vrh. Odigrao je sjajan turnir i došao do četvrte titule na Wimbledonu, savladavši u finalu Južnoafrikanca Kevina Andersona sa sigurnih 3:0. Od tenisera iz regiona, osim Đokovića, niko se nije proslavio. Čilić, Džumhur i Karlović završili su takmičenje u drugom kolu, dok su Mirza Bašić (BiH), Borna Ćorić (Hrvatska), Filip Krajinović i Laslo Đerer (oba Srbija) zaustavljeni još u prvoj rundi. Ženski turnir osvojila je Njemica Anđelik Kerber.

U Španiji se od 16. do 28. jula održalo Evropsko vaterpolo prvenstvo, a opet su dominirale selekcije iz regiona, s tim da im se u borbu za medalje umiješao domaćin. No, da se Srbija i Hrvatska nisu morale sastati u polufinalu, vjerovatno bi igrale utakmicu za zlatnu medalju. Ovako pobjednik tog duela, a to je bila Srbija koja je slavila sa 9:7, kasnije je stigao do evropskog trona. U finalu Srbi su slavili protiv Španaca nakon izvođenja penala sa 12:10 i stigli do čak osme titule šampiona Evrope. Hrvatska je, pak, u borbi za bronzu savladala Italiju rezultatom 10:8.

U augustu Hrvatica Sandra Perković još jednom je potvrdila dominaciju u bacanju diska, ovoga puta na Evropskom prvenstvu u Berlinu. Hicem od 67,62 metara stigla je do petog uzastopnog evropskog zlata. Na taj način, ističe AA, sjajna Perković je objedinila titule šampiona svijeta i Evrope te olimpijske pobjednice. Ujedno njena medalja bila je jedina za region na EP, koje je održano od 6. do 12. augusta.

Estonski Talin 15. augusta bio je domaćin Superkupa Evrope u fubalu u kojem su se sastali gradski rivali Real, pobjednik Lige šampiona i Atletiko, koji je osvojio pehar u Ligi Evrope. U sjajnoj utakmici nakon produžetaka Atletiko je stigao do još jednog trofeja. Slavio je rezultatom 4:2, nakon što je poslije 90 minuta bilo 2:2.

Krajem augusta i početkom septembra održan je i posljednji, četvrti Grand Slam sezone US Open. Ponovo je dominirao Đoković, koji je dokazao da se vratio u staru formu i stigao do trećeg naslova na US Openu i 14. Grand Slama u karijeri. U finalu je savladao Argentinca Huana Martina del Potra rezultatom 3:0. Na US Openu daleko je stigao i Čilić, koji je eliminisan u četvrtfinalu. Dobar rezultat ostvario je i njegov zemljak Ćorić, koji je ispao u osmini finala. Dušan Lajović iz Srbije je stigao do trećeg kola, Đere do drugog, a bh. teniseri Bašić i Džumhur te Krajinović su zaustavljeni na otvaranju US Opena. Ženski turnir senzacionalno je osvojila Japanka Naomi Osaka.

Od 9. do 30. septembra u Italiji i Bugarskoj održano je Svjetsko prvenstvo za odbojkaše. Sjajan turnir okončan je finalnim duelom između Poljske i Brazila. Slavili su Poljaci i po treći put postali svjetski šampiona. U borbi za bronzu Sjedinjene Američke Države savladale su Srbiju.

Ono što nije pošlo za rukom muškoj reprezentaciji Srbije, jeste ženskoj koja se na Svjetskom prvenstvu igranom u Japanu od 29. septembra do 20. oktobra popela na tron. Predvođene selektorom Zoranom Terzićem srbijanske odbojkašice odigrale su fenomenalan turnir, koji su krunisale pobjedom u finalu protiv Italije rezultatom 3:2 u šokantnoj završnici punoj preokreta. Bronzanu medalju osvojila je Kina trijumfom protiv Holandije.

U septembru je počelo prvo izdanje Lige nacija, novog takmičenja Evropske fudbalske federacije (UEFA). Utakmice su se igrale u septembru i novembru, a najbolji rezultat ostvarila je selekcija BiH, koja je osvojila prvo mjesto u grupi “3“ lige “B“ i naredno izdanje će igrati u društvu najjačih evropskih reprezentacija. Hrvatska je iz “A“ lige ispala u “B“, dok je Srbija iz “C“ ušla u “B“. Slovenija je ispala iz lige “C“, a Crna Gora je ostala u u istom rangu. Dobar posao su napravili Makedonija i Kosovo koji će iz najnižeg ranga preći u “C“ ligu.

Od 16. do 19. oktobra u Dubaiju je odigran 11. po redu IHF Super Glob turnir, zvanično Svjetsko klupsko prvenstvo za rukometaše. Barselona je u finalu savladala Fuchse Berlin rezultatom 29:24 i okitila se četvrtom titulom klupskog šampiona svijeta.

U novembru trkama za Veliku nagradu Brazila i Abu Dabija okončan je šampionat Formule 1. Naslov šampiona odbranili su Luis Hamilton u konkurenciji vozača i njegov Mercedes u konkurenciji konstruktora. Za britanskog vozača bila je to peta titula šampiona u karijeri, a za Mercedes peta uzastopna.

Nezaboravni dueli Boke i Rivera

Još jedan veliki uspjeh hrvatskog sporta u 2018. godini desio se krajem novembra. Teniser Hrvatske u finalu Davis cupa u Lilu savladali su domaćina Francusku rezultatom 3:1 i po drugi put osvojili prestižno takmičenje.

Zadnji mjesec u godini, decembar, obilježili su Evropsko prvenstvo za rukometašice i revanš finala Copa Libertadoresa između gradskih rivala River Platea i Boka Juniorsa, koji se trebao igrati u novembru. Nakon što je 11. novembra bilo 2:2 na Bojinoj La Bomboneri revanš se trebao igrati 24. novembra na Riverovom La Monumentalu. No, zbog napada navijača Rivera na autobus sa igračima Boke utakmica je otkazana, a zatim zakazana za 9. decembra na madridskom Santiago Bernabeu. U sjajnoj utakmici River je slavio rezultatom 3:1 i stigao do naslova šampiona Južne Amerike i to vjerovatno najvažnijeg u istoriji kluba, jer je savladan veliki rival iz Buenos Airesa.

Evropska smotra rukometašica održana je u Francuskoj od 29. novembra do 16. decembra, a slavila je domaća reprezentacija. U finalu Francuska je nadigrala Rusiju sa 24:21, dok je treće mjesto pripalo Holandiji koja je u borbi za bronzu slavila protiv Rumunije, rezultatom 24:20. Crna Gora je EP završila na devetom, Srbija na 11, Slovenija na 13. i Hrvatska na posljednjem 16. mjestu.

Fudbaleri Real Madrida sjajnu klupsku godinu zaključili su još jednim trofejom. ”Kraljevski klub“ je po treći put za redom osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo, koje je održano u Ujedinjenim Arapski Emiratima od 12. do 22. decembra. U finalnom susretu Madriđani su bez većih problema opravdali ulogu favorita protiv domaćeg Al-Aina i slavili sa ubjedljivih 4:1. U borbi za treće mjesto River Plejt je deklasirao japansku Kašimu Antlers rezultatom 4:0. Prethodno u polufinalu Al-Ain je senzacionalno nakon penala eliminisao River, dok je Real sa 3:1 savladao Kašimu.