Sport u 2024. godini: Spremite se za ludnicu

Sport će definitvno obilježiti 2024. godinu.

Pred nama je pregršt velikih sportskih događaja od kojih se izdajaju Olimpijske igre u Parizu i Evropsko prvenstvo u fudbalu u Njemačkoj. Pred nama je možda i nikad uzbudljivija teniska sezona u kojoj će Novak Đoković pokušati da osvoji “Zlatni slem“.

Sve oči sportske javnosti biće uprte u Pariz koji je od 26. jula do 11. avgusta domaćin Ljetnih olimpijskih igara. Najveća planetarna smotra sporta bez sumnje će biti kruna 2024. jer je olimpijska medalja san svakog sportiste. Glavni grad Francuske će po treći put biti domaćin Ljetnjih OI jer je to već bio 1900. i 1924. godine. Uz London (1908, 1948. i 2012.) Pariz je jedini grad koji će tri puta ugostiti najbolje sportiste planete. Francuska je dobila priliku da na svojoj teritoriji organizuje šeste Olimpijske igre. Pored Pariza koji će tri puta biti domaćin Ljetnjih OI, u Francuskoj su do sada tri puta održane Zimske olimpijske igre (Šamoni, Gronobl, Albervil).

Sportisti iz skoro svih zemalja planete boriće se za najznačajnija odličja u svijetu sporta. Ove Igre možda budu istorijske i za Bosnu i Hercegovinu koja još uvijek čeka prvu olimpijsku medalju. Bh. javnost najveće nade polaže u čudesnu mostarsku plivčicu i trenutno najbolju juniorku planete Lanu Pudar (17) koja je najavila napad na istorijsku medalju u Parizu. Takođe, biće zanimljivo hoće li Novak Đoković na pariškoj šljaci doći do željenog olimpijskog zlata koje mu nedostaje u veličanstvenoj karijeri.

Igrama u Parizu predhodiće još jedan spektakl. Od 14. juna do 14. jula Njemačka će biti domaćin Evropskom prvenstvu u fudbalu. Najbolje selekcije Starog kontineta među kojima su Srbija (plasirala se nakon 24 godine) i Hrvatska, dok je BiH još na čekanju-igra baraž, boriće se titulu prvaka Evrope. Igraće se u 10 njemačkih gradova, a veliko finala na programu je 14. jula u Berlinu. Malo je sportova bar na ovim evropskim prostorima koji mogu da se porede sa najvažnijom sporednom stvari na svijetu, a EURO 2024. biće 17. izdanje fudbalskog prvenstva Evrope koje organizuje UEFA.

Biće to treći put da se utakmice Evropskog prvenstva igraju na njemačkoj teritoriji i drugi put u ujedinjenoj Njemačkoj jer je bivša Zapadna Njemačka bila domaćin turnira 1988, a četiri utakmice multinacionalnog EP 2020. odigrane su u Minhenu, Međutim, ovo će biti prvi put da se takmičenje održava u bivšoj Istočnoj Njemačkoj sa Lajpcigom kao gradom domaćinom.

Čekaju nas velika teniska uzbuđenja. Novak Đoković će biti u misiji učvršćivanja statusa najboljeg tenisera u istoriji pod pritiskom nikad jačih mladih snaga (Alkaraz, Siner, Zverev...), a nakon godinu dana pauze vraća se i Rafael Nadal. Novak će imati priliku da osvoji “Zlatni slem“, to je kada teniser u kalendarskoj godini osvoji sva četiri grend slema i zlatnu olimpijsku medalju. Ipak, prioritet će biti nastupi na četiri grend slem turnira, a srpski as ih ima već 24 i svaki naredni naslov samo bio potvrdio status najvećeg svih vremena.

Saznaće ćemo ko su novi prvaci Evrope u rukometu i vaterpolu (igra se i SP), a pred nama je i Svjetsko dvoransko prventvo u atletici, kao i završetak klupske sezone u fudbalu i košarci. Evropske titule brane fudbaleri Mančester Sitija i košarkaši Real Madrida. Titulu u NBA ligi braniće Denver predvođen Nikolom Jokićem.

Sportski kalendar za 2024.

Januar

4-16. – EP za vaterpoliste

10-28. – EP za rukometaše

15-28. - Australijan open

Februar

2-18. – SP u vodenim sportovima

11. - Superbol LVIII

17. – Boks: Fjuri – Usik

Mart

1.– SP u atletici (dvorana)

2.– F1 – start sezone

April

16-19. - Plej-in Evrolige

20. - Početak NBA plej-ofa

20. - SP u snukeru

Maj

19-29. - Finale ABA lige

22. - Finale Lige Evrope

24-26. – F4 Evrolige

26. - Rolan Garos

29. - Finale Lige konferencija

Juni

1.– Finale Lige šampiona

2.14. - 14.7. – Euro u Njemačkoj

20. - 14.7. - Kopa Amerika

Juli

1.– Vimbldon

26. - 11.8. – OI u Parizu

Avgust

26. – US Open

26.- 8.9. - Paraolimpijske igre

Septembar

5. - Početak NFL sezone

13. - Finale Dijamantske lige

Oktobar

28. - WTA Finale

29. – Masters u Parizu

Novembar

10. - ATP Finale

19-24. - Finale Dejvis kupa

28. - 15.12 – SP za rukometašice

Decembar

8. – Kraj sezone u F1

16. - NextGen ATP Finale

