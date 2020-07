Sportista (36) iz BiH preminuo od korone

Irhad Zukić (36), ljubitelj ekstremnih sporova, preminuo je jutros oko 5 sati, a njegova smrt je pogodila mnoge Sarajlije.

Emotivnim statusom od svog člana oprostio se klub ekstremnih sportova “ExtremeSport Sarajevo”.

“Mili naš, voljeni naš, vedri osmjehu naš… Tvoj iznenadan odlazak je slomio naša srca. Beskrajno smo zahvalni za sve trenutke sreće koje smo mogli da djelimo jer je druženje sa tobom uvijek bilo sretno, nasmijano i posebno. Budi i dalje tako vedar, dobar i nasmijan tamo gdje sad letiš jer takvog ćemo te mi pamtiti prijatelju dobri”, navode iz kluba “ExtremeSport Sarajevo”, prenosi N1.

“Zbogom brate, počivaj u mir, rahmet ti duši. Srce me steže zbog ovog gubitka i veličine koja nas je danas napustila. Riječi žala ne mogu iznijeti, volio bih da smo više vremena proveli zajedno. Porodici duboko saučešće. Dragi prijatelji, zar je ijedan party, koncert, piva sa rajom, maska u džepu, ispod nosa ili na vratu, vrijedna vašeg života ili nečijeg? Zar je teško odmaći se metar? COVID-19 nije teorija zavjere, to je naša realnost, i to kakva”, naveo je Aco Pejović.

Emotivnim riječima oprostili su se i iz Paraglajding kluba iz Ljubuškog.

“Posljednje zbogom našem prijatelju i bratu po vjetru. Vidimo se opet na nekom boljem mjestu”, naveli su.