Sportski ljekar pedofil osuđen na 175 godina zatvora

Dugogodišnji ljekar tima američkih gimnastičarki Leri Nasar osuđen je danas na 175 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja oko 160 mladih gimnastičarki, uključujući i osvajačice olimpijskog zlata.

"Upravo sam vam potpisala smrtnu presudu", rekla je sudija Rozemari Akvilina, prenijela je agencija Rojters.

Sudija je istakla da Nasar ne zaslužuje da ikada više šeta izvan zatvora.

Prije presude sudu i javnosti obratio se i Leri.

"Ova svjedočenja svih vas i sve što ste rekle imala su značajan uticaj na mene. Jako me sve to potreslo, ali znam da to nije ni blizu onoga što sam ja učinio vama. Nema riječi kojima bih opisao koliko mi je žao zbog svega što sam vam napravio i molim vas da mi oprostite. Ove vaše riječi ponijeću sa sobom u grob", rekao je kroz suze.

Žrtve pohotnog doktora imale su manje od 15 godina kad ih je zlostavljao. I nisu to bile samo gimnastičarke, jedna od njegovih žrtava bila je Kyle Stephens, kćerka njegovog prijatelja koju je zlostavljao kad je imala samo 12 godina.

Nasar je već osuđen na 60 godina zatvora zbog dječijje pornografije, prenijela je AP.

Očekuje se da iduće sedmice Nasar po još nekim tačkama optužnice bude osuđen.