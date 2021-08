Sramotan potez Amdunija

Olimpijske igre bi trebalo da predstavljaju oličenje sportskog, viteškog duha, ali nije baš uvijek tako. Maratonska trka u nedjelju pokazala je pravo lice Francuza Morhada Amdunija, koja je juče održana po velikoj vrućini, živa na termometru se u Tokiju popela do 37 stepeni Celzijusa, a nema sumnje da je na asfaltu bila i veća.

Čak 30 maratonaca je moralo da odustane, a oni koji su je završili najbolje znaju kroz kakav pakao su prošli.

Kada je grupa maratonaca na 28. kilometru prolazila pored stola na kojem su bile poređane bočice sa vodom, Amduni je namjerno rukom sve porušio, ali ne i posljednju koju je uzeo sa sebe. Ipak, ni taj sraman potez zbog kojeg je, kako navode svjetski mediji, ponio nezvaničnu titulu "najvećeg kretena ovogodišnjih OI", mu nije pomogo da pobijedi. Trku je završio kao 17.

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL