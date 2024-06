Srbija dobila rivale na Olimpijskim igrama

Odbojkaši Srbije dobili su rivale na Olimpijskim igrama.

Odbojkaška reprezentacija Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu igraće protiv Slovenije, Francuske i Kanade u grupi A.

Grupu B činiće Poljska, Italija, Brazil i Egipat, dok će u grupi C biti Japan, Nemačka, Sjedinjene Američke Države i Argentina.

U narednih par dana biće poznati i tačni termini mečeva u grupi, ali se pretpostavlja da će reprezentativci Srbije na premijeri igrati protiv domaćina Francuske, verovatno već 27. jula od 21 čas.

HERE YOU GO ! The 3 pools for men’s indoor #volleyball at the 2024 Olympics in @Paris2024 . THOUGHTS? pic.twitter.com/nLzhloKu6i