Srbija na krovu svijeta, odbojkašicama zlato u Japanu

Odbojkašice Srbije savladale su Italiju u finalu Svjetskog prvenstva u Japanu sa 3-2 i postale šampionke svijeta prvi put u istoriji.

Po setovima Srbija – Italija (21-25, 25-14, 23-25, 15-12 )

Srbija je ovo bila borba za prvo zlato, a Italiji drugo, poslije osvajanja Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2002. godine.

Prvi set za Italiju

Jošu igru Srbije u prvom setu kaznile su odbojkašice Italije i slavile sa 25 - 21.

Drugi set ubjedljivo za Srbiju

Srbija ej drugi set dobila sa 25 - 14 i odličnom igrom se vratila u meč. Maja Ognjenović je ključna odbojkašica danas i preko nje je u drugom setu išlo sve. Fantastično je irala i Brankica Mihajlović.

Treći set Italija preokrenula u završnici

Srbija je vodila tokom završnice trećeg seta nakon fantastične serije na servis Bianke Buše, ali su pali što je Italija veoma brzo iskoristila i treći set riješila u svoju korist 25 – 23.

Četvrti set za izjednačenje

U četvrtom setu odbojkašice Srbije su ponovo uhvatile zamah i uspjele da izbore šest set lopti na kraju, a samo jedna im je bila dovoljna za konačan rezultat seta 25- 19.

Peti set

Posljednji set je bio veoma izjednačen, borba se vidjela na obe strane, ali su ipak malo uspješnije bile odbojkašice Srbije koje su uspjela da na kraju izbore dve meč lopte.

Ovo finale bilo je prvo u kojem su se sastale dvije evropske ekipe u istoriji svjetskih prvenstava u odbojci.

SERBIA @ossrb! They are the new #FIVBWomensWCH champions A heart-stopping finale sees them victorious for the first time ever with a 3-2 (21-25, 25-14, 23-25, 25-19, 15-12) over Italy @Federvolley



Final stats: https://t.co/QY4xFfGazh#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/9uzcin4T7P