Srbija poražena od SAD nakon pet setova i velike drame

Odbojkašice Srbije poražene su danas u fantastičnom meču u 2. kolu Grupe A Olimpijskih igara u Parizu od Sjedinjenih Američkih Država sa 3:2 u setovima.

Igračice Đovanija Gvidetija su loše otvorile susret sa aktuelnim olimpijskim šampionkama. Konstantno su svjetske šampionke bile nekoliko poena u zaostatku a kada bi i došle u rezultatski egal, nedostajalo je više energije za preokret.

Amerikanke su sa druge strane imale znatno manje grešaka a u prva dva seta koje su dobili sa 25:17 i 25:20 bolje ih je služio i blok.

Ipak, u trećem setu je konačno proradio i blok srpskih odbojkašica koje su vezale nekoliko poena i počele da diktiraju tempo meča. Vodile su "orlice" i 23:15 a onda je uslijedila serija grešaka, Amerikanke su došle do 20:23 ali ne i do preokreta jer je treći set završen 25:20 za srpski tim.

Četvrti set su Srpkinje otvorile snažno i povele sa 4:0 a tu prednost čuvale ponajviše zahvaljujući Tijani Bošković koja je bila u velikom naletu nakon što je u prva dva seta igrala znatno ispod svog nivoa.

Osjetilo se u tim trenucima da među srpskim odbojkašicama struji znatno drugačija energija dok je sa druge strane kod Amerikanki nakon brojnih neuspješnih pokušaja znatno opao entuzijazam. Brzo su srpske odbojkašice stigle do čak 10 set lopti što je značilo da će meč nakon 25:14 u četvrtom biti riješen u petom setu.

A on je donio pravu dramu jer je nijedna ekipa u startu nije mogla do osjetnije razlike. Ipak Amerikanke su prve stigle do meč lopte i imale ih čak tri ali je Srbija sve spasila. Ipak SAD je četvrtu priliku za pobjedu iskoristila i dobila peti odlučujući set sa 17:15.

