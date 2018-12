Srbija "potopila" Hrvatsku

Srpski vaterpolisti su u Nišu pobijedili Hrvatsku 11:9 (7:7) poslije peteraca, u meču trećeg kola grupe D kvalifikacija za Svjetsku ligu.

Pitanje pobjednika su riješili peterci, gol Dušana Mandića u posljednjoj sekundi regularnog dijela utakmice za izjednačenje i upornost izabranika Dejana Savića.

Srbija je tokom čitavog meča zaostajala, pogađala stative i prečke, održala i visok nivo odbrane i tako na kraju uspjela da dočeka svoju priliku za trijumf.

"Delfini" su odlično ušli u meč, ranim golom Duška Pijetlovića, a onda i fantastičnim uplivavanjem Andrije Prlainovića za peterac u drugom minutu meča.

Filipović se namješta, šutira snažno i trese prečku. Uslijedio je malerozan period naših vaterpolista jer je ta prečka bila tek prva od tri u uvodnoj četvrtini. Hrvati prvi gol postižu u četvrtom minutu kada je precizan bio Anđelo Šetka, a samo minut kasnije već su vodili poslije pogotka Havijera Garsije.

Loren Fatović je to povećao na 3:1, a od tog trenutka sve do 5:2 na minut i po do kraja druge četvrtine, Hrvatska je imala punu kontrolu igre i rezultata.

Pomagalo joj je i što je njen golman Ivan Marcelić bio izvanredan. Međutim, na scenu u finišu prvog dijela igre stupaju Prlainović i Pijetlović koji sa dva gola u posljednjem minutu vraćaju utakmici neizvjesnost.

Srbija do izjendačenja stiže golom Filipovića u trećoj četvrtini, ali seriju 3:0 prekida Fatović golom iz kontre u četvrtom minutu nastavka za 6:5.

"Delfini" su loše realizovali prednost igrača više, pa su samo do tog djela igre imali sedam šansi i iskoristili tek dvije ili tri. Sreća nije pratila naše vaterpoliste ni u posljednjoj četvrtini kada je Mandić pogađao okvir gola, a Hrvati čuvali prednost stečenu golom Fatovića.

Sreća u nesreći je bila što se Srbija dobro branila, pa Hrvatska nije uspijevala da se odlijepi. Jedan od prelomnih trenutaka meča bila je sjajna odbrana Mitrovića.

