Srbija protiv Italije za svjetsko zlato

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nalazi se na korak do titule prvaka svijeta. Istorijski plasman u finale izborili su preko Holandije, a za najsjajnije odličje će se boriti protiv Italije.

Ova generacija odbojkašica Srbije napravila je do sada najveći uspjeh pošto će Srbija prvi put igrati finale Svjetskog prvenstva i do ovog uspjeha četa selektora Zorana Terzića došla je pobjedom u polufinalu nad Holandijom sa 3:1, po setovima 25:22, 26:28, 25:19, 25:23. Ovo je bila repriza finala Evropskog šampionata iz 2017. godine, kada je takođe slavila Srbija, koja će sada imati priliku da objedini ove dvije krune. Najzaslužnija za istorijski uspjeh srpskog tima bila je maestralna Tijana Bošković, koja je meč protiv Holandije završila sa 29 poena. Efikasne su bile i Brankica Mihajlović sa 23, te Milena Rašić sa 12 poena. Finale turnira, koji se igra u Japanu, na programu je u subotu od 12.40.

Srpska odbojkašica Maja Ognjenović istakla je da je veća želja u odlučujućim momentima presudila u korist njene ekipe u polufinalu Svjetskog prvenstva.

"Bio je veoma težak meč. Oba tima su igrala sjajnu odbojku. Igrale smo odličnu odbranu, dobar napad, ali smo i u ključnim momentima pokazale više želje i volje i plasirale se u finale. Veoma sam srećna", kazala je poslije meča Ognjenovićeva.

Treba istaknuti da su ova dva tima već odmjerila snage na ovom takmičenju, i to u drugoj fazi turnira, kada je bolja bila selekcija Holandije.

"Ovo je bila drugačija utakmica. U prethodnoj nije bilo rezultatskog značaja, a i igrale smo bez Tijane Bošković. Dobro smo se pripremile, bile smo motivisane i odigrale sjajno", kazala je Ognjenovićeva, koja se svima zahvalila na podršci tokom cijelog turnira:

"Hvala mnogo, naročito ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj".

Zoran Terzić, selektor Srbije, očekivano je bio više nego ponosan na svoje igračice, koje pišu zlatne stranice istorije ženske odbojke u Srbiji.

"Ostvarili smo najveći uspeh na svetskim prvenstvima u istoriji ženske srpske odbojke. To nam je bio san. Sada moramo da se odmorimo i naspavamo, a onda i damo sve od sebe u borbi za zlato", rekao je Terzić, a prenosi sajt "World of Voleyball". Da bi se popele na krov svijeta, Srpkinje će u subotu morati da savladaju Italiju. Ovo će biti drugi duel ova dva rivala u Japanu. Prethodno su se susreli u trećoj fazi takmičenja, kada je Srbija slavila sa 3:1, i to je ovoj selekciji jedini poraz na ovom Svjetskom prvenstvu. Italija je u polufinalu s 3:2 savladala aktuelne olimpijske šampione Kinu. Holandija i Kina će se u subotu od 10.20 boriti za bronzu.