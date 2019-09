Srđan Samardžić pobjednik maratona u Banjaluci

Bh. atletičar Srđan Samardžić pobjednik je "Nekatar maratona" pošto je danas 42,195 kilometara ulicama Banjaluke pretrčao za 2:44,08 časova.

On je do slavlja došao u neivjesnom finišu pošto je samo dvije sekunde bio brži od Dejana Radanca iz Hrvatske. Treće mjesto pripalo je prošlogodišnjem pobjedniku Davoru Vidoviću koji je otprilike na sredini trke popustio i nije mogao da isprati tempo dvojice najboljih. On je ostvario vrijeme od 2:48,10 časova.

"Srećan sam svaki put kada istrčim maraton, a naravno mnogo srećniji kada pobijedim. Bilo je idealno vrijeme do polovine trke, ali je onda jako ugrijalo, što nam je otežalo posao i sigurno odnijelo nekoliko minuta vremena. Ovo mi je odlična priprema za Balkansko prvenstvo koje se održava u Beogradu 17. novembra", rekao je Samardžić koji nastupa za AK “Maraton” iz Brčkog.

Oko 50 takmičara je nastupilo u maratonu, a u svim trkama je bilo više od 200 učesnika.

U Magnetrans polumaratonu su slavili bh. atletičari Božidar Vujić i Lusija Kimani. Vujić je 21 kilometar prešao za 1:15,18, drugi je bio Đorđe Ćerić (1:24,10), a treći Boban Lukić (1:26,15).

"Nadao sam se da mogu oboriti lični rekord i imao sam odličan prolaz na 14. kilometaru, ali sam malo posustao u finišu jer sam prije pet dana imao tešku brdsku trku u Bihaću. Ipak, zadovoljan sam i ovim vremenom i naravno trijumfom", rekao je Prijedorčanin Vujić. Kimanijeva je do pobjede stigla u vremenu 1:30,47 časova. Druga je bila Jelena Kosić (1:35,33), dok je treća kroz cilj prošla Dragana Roljić (1:56,40).

"Zadovoljna sam vremenom, a prvenstveni cilj bio mi je da istrčim tridesetak kilometara, pa sam i poslije pobjede nastavila da trčim", rekla je Kimanijeva, trostruka učesnica olimpijskih igara.

U muškoj polumaratonskoj štafeti (3x7 km) slavila je ekipa Mala Evropa, kod dama su pobijedile Mačkice, u Enmon free run trci na sedam kilometara najbrži su bili Zorka Jelić i Rajko Poparić, a u sklopu događaja "Maraton Banjaluka 2019" mladi su trčali Triglav junior trku, a bilo je i takmičenje u rolerijadi.

Direktor “Nektar maratona” Vladimir Kuvalja zadovoljan je kako je sve proteklo, naročito sa aspekta bezbjednosti trkača koja je prilikom organizacije ovakvog događaja uvijek na prvom mjestu.

Polumaraton (m)

1. Božidar Vujić 1:15,18

2. Đorđe Ćerić 1:24,10

3. Boban Lukić 1:26,15

Polumaraton (ž)

1. Lucia Kimani 1:30,47

2. Jelena Kosić 1:35,33

3. Dragana Roljić 1:56,40

Maraton

1. Srđan Samardžić 2:44,08

2. Dejan Radanac 2:44,10

3. Davor Vidović 2:48,10