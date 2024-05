Srpkinje poražene od Turske u Ligi nacija

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doživela je i peti poraz u Ligi nacija, i to od selekcije Turske, rezultatom 3:1, po setovima 25:18, 33:31, 21:25, 25:21.

Pulenke Đovanija Gvidetija imaju za čim da žale, pošto su u drugom setu ispustile vođstvo od 19:12.

Srbija je meč počela sa postavom u kojoj su bile Mirković i Bjelica, Lazović i Lozo, Kurtagić i Osmajić, uz libera Silviju Popović. Do sredine prvog seta vodila se izjednačena borba, a onda su Turkinje pojačale servis i serijom od 6:0 stigle do +5 (18:13), a tu prednost su do kraja i uvećale. Blistala je Džebedžiolu sa pet poena, dok su Melisa Vargas i Ebrar Karakurt dodale po četiri, piše Sport klub.

Drugi set je donio veliku dramu i veliku tugu našim odbojkašicama. Sjajnom igrom Srbija je povela 19:12, sve je išlo kao po loju, a onda je Đovani Gvideti izveo iz igre primački par, do tada fenomenalnu Saru Lozo i pouzdanu Katarinu Lazović, što je uslovilo ogroman pad u igri naše selekcije.

Turkinje su, predvođene nezadrživom Vargas, stigle do izjednačenja već na 21:21, a u narednom poenu i vođstva (22:21), što je najavilo pravi maraton, u kojem su Srpkinje propustile pet set lopti, a rivalke iskoristile četvrtu, za dupliranje vođstva – 33:31 (2:0).

Sjajna je bila reakcija Srbije nakon nesrećno izgubljenog drugog seta. Opet je Srbija stekla veliku prednost bilo je 17:11, ali i 20:19 koji minut kasnije. Ipak, Kurtagić i Uzelac su donijele dragocjene poene za smanjenje vođstva Turske – 25:21 (2:1).

Da meč ne ode u peti set, potrudila se nezadrživa Melisa Vargas. Upisala je 10 poena i u velikom stilu okončala meč, u kojem je „brojala“ do 31. Uz naturalizovanu Kubanku u taboru zvaničnih šampiona Lige nacija, dvocifrene su bile Ebrar Karakurt sa 13, Eda Erdem sa 11 i Tuba Ivegin sa 10.

Kod reprezentacije Srbije, Ana Bjelica i Sara Lozo upisale su po 16 poena, dok su Katarina Lazović i Hena Kurtagić dodale po 8. Đovani Gvideti je na ovom susretu koristio 13 igračica, a nije ulazila samo Teodora Pušić.

Srbija je sa bilansom 1-5 na 13 poziciji zbirne tabele Lige nacija sa samo tri osvojena boda.

U petak srpska selekcija igra protiv Kanade od 18:30 časova.

