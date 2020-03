Srpska odbojkašica iz Italije: Nema ni oproštaja od bližnjih

Italija je jedno od najvećih žarišta korona virusa na svijetu, a samo oni koji tamo žive znaju u kakvom su paklu posljednjih nedjelja ljudi na sjeveru ove zemlje.

Svakodnevno nam sa Apenina stižu svjedočenja o masovnim umiranjima zaraženih, a novu dramatičnu poruku poslala je i Jovana Brakočević, nekadašnja odbojkašaka reprezentativka Srbije.

Zrenjaninka koja sada živi i igra u Trevizu gdje je udata za Italijana objasnila je na svom Facebook profilu kroz kakav pakao prolaze žitelji ove zemlje.

"Ne pišem često, skoro nikad, ali evo sada imam potrebu. Covid-19 je virus koji nas je zatvorio po kućama. Ali da li samo to? Od korona virusa se umire. To je činjenica. I ne samo što se umire. Umirete sami. Nigde nikog osim medicinskog osoblja koje je opremljeno da im se jedva vide oči. Nikog da uhvati za ruku umirućeg i obolelog. Nikog. Danas se u italijanskom gradu Bergamo desilo nešto još gore. Vojska je došla po kovčege preminulih i direktno ih odvezla u krematorijum. To je to. Niko nije mogao da ih vidi. Niko da se oprosti od tih ljudi. Ušli su u bolnicu zaražni, borili se sami, bez svojih bližnjih. I izgubili... Sami... Bez svojih bližnjih. Neće biti sahrane. Kremirani i to je to", napisala je Jovana.

Brakočevićeva ima zato posebnu poruku za zemljake u Srbiji koji se prethodnih dana nisu pokazali kao disciplinovani.

"Dragi moji, vi nastavite da izlazite po kafićima. Da se šetate parkovima ili centrima. Da posećujete tržne centre ili prodavnice ili šta god bilo što jos uvek nije prinudno zatvoreno. Izložite riziku sebe i svoje bližnje ne samo od zaraze nego i od umiranja sami. Budimo pametniji. Volimo ne samo svoj život nego živote i nađih bližnjih i svih drugih ljudi koje potencijalno možemo dovesti u opasnost. Poštujmo zakon što je strožije moguće da bi ovo crno vreme prošlo što pre. Nadam se da će ovaj post bar nekom da promeni način razmišljanja i da će pokušati da ubedi svoje bližnje prijatelje ili bilo koga da za kafiće ima vremena. Bitno da smo svi zdravi", zaključila je srpska odbojkašica.