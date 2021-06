Srpska odbojkašica kažnjena zbog rasizma tokom utakmice

Libero srpske odbojkaške reprezentacije Sanja Đurđević kažnjena je sa dvije utakmice suspenzije zbog nepromišljenog gesta na meču između Srbije i Tajlanda u okviru Lige nacija.

Srpska odbojkašica je pokazala "kose oči" što je okarakterisano kao rasistička poruka, iako je Đurđevićeva imala drugačije objašnjenje.

"Svesna sam greške i odmah nakon meča izvinila sam se celoj ekipi Tajlanda. Želela sam da se obratim svojim saigračicama porukom 'Sad ćemo početi da igramo odbranu poput njih'. Nisam htela da iskažem nepoštovanje ni prema kome. Naravno, to je bio nesrećan i ne previše pametan gest sa moje strane. Želim još jednom da se izvinim svim ljudima širom sveta koji su uvređeni zbog ovoga. Veliko hvala timu Tajlanda na razumevanju", napisala je Sanja.

FIVB nije uvažio ovo izvinjenje i opravdanje, smatrajući da je Srpkinja napravila potez kojim je uvredila reprezentativke Tajlanda na rasnoj osnovi. Sanja je več propustila meč protiv Belgije, a neće biti na raspolaganju Aleksandru Vladisavljevu ni za duel protiv Kanade, koji je na programu 12. juna.

Please, don't blow this out of proportion. Sanja is aware of her mistake and she immediately apologized to the whole Thailand team. She only wanted to show her teammates "let's start playing defense like them now", she didn't mean any disrespect. Of course, it was unfortunate. https://t.co/UOkkYloeXd pic.twitter.com/knyz8mMnxv