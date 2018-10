Srpske odbojkašice "samljele" Japan, polufinale SP blizu

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je domaći Japan 3:0 (25:19, 25:18, 25:23) u utakmici Fajnal-siksa Svjetskog prvenstva u Nagoji.

Izabranice Zorana Terzića revanširale su se Japanu za poraz u drugoj fazi šampionata i napravile veliki korak ka polufinalu.

Ujedno, vratile su se na pobjednički kolosjek, na kome su bile poslije osam trijumfa, prije dva vezana poraza.

Srpske odbojkašice drugi meč igraju protiv Italije u utorak od 9.10 sati.

Serbia @ossrb clawed their way back into the 3rd set against Japan @JVA_Volleyball with 5 points in a row and this one was incredible: Pancake dig by #10 Maja Ognjenovic and point by libero #17 Silvija Popovic @popovicsilvija!#FIVBWomensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/5EgNnrYVlw