Srpski bokser Almir Memić ostvario ubjedljivu pobjedu na startu EP u Beogradu

Drugog dana takmičenja na Evropskom prvenstvu u boksu, koje se održava u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu reprezentacija Srbije je zabilježila pobjedu i poraz, Almir Memić je slavio, a Stefan Camović doživeo neuspjeh.

Srpski reprezentativac u kategoriji do 75 kg Almir Memić zabilježio je pobjedu nad predstavnikom Izraela Arnonom Džonatanom. Ovom pobjedom srpski bokser plasirao se u četvrtfinale gdje će se boriti za pobjedu koja mu donosi sigurnu bronzu. Naredni protivnik Memiću biće Belgijanac Šriri Hamza.

"Prvi meč je uvek najteži, treba mi vremena da se naviknem na samo takmičenje. Spreman sam u potpunosti što se moglo i primetiti u borbi. Protivnik je bio dosta jak, u prvoj rundi sam se upoznao sa njegovim stilovima i kasnije sam ga pobedio prekidom u trećoj rudni. Imao sam dosta grešaka, ali na greškama se uči i neće i biti u narednim mečevima. Smatram da je vrhunac moje pobede odlična forma i idem ka tome da postignem najbolji rezultat na ovom Evropskom prvenstvu", rekao je Memić, a prenosi Bokserski savez Srbije (BSS).

Drugi srpski predstavnik drugog dana takmičenja, mladi Stefan Camović, koji je prvog dana izvojevao sjajnu pobjedu, danas je zaustavljen od Francuza Lounesa Harmauia u kategoriji do 60kg, prenosi Tanjug.

Sutra, trećeg dana takmičenja od predstavnika Srbije u ring će ući Rastko Simić u kategoriji do 80 kg gdje će mu protivnik biti Estonac Anton Vinogradov. U kategoriji do 54 kg srpski reprezentativac Tamir Galanov boriće se protiv Gruzijca Ajvazjana Gora. Poslije ovog meča u ring će ući i mladi srpski šampion Jovan Nikolić u kategoriji do 71kg i boriće se protiv Grka Karaitisa Hristosa. Slijedi sudar srpskog teškaša (92+ kg) Dušana Veletića protiv Grka Rouliasa Stilianosa.

Na 45. po redu za muškarce i 14. za žene Evropskom prvenstvu učestvuje 337 bokserki i boksera iz 34 zemlje "starog kontinenta". Osvajačima medalja će prvi put u istoriji biti podjeljen nagradni fond od milion dolara.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.