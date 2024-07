Šta će se desiti ako se srpski olimpijci sretnu na postolju sa sportistima Kosova

Olimpijske igre u Parizu zvanično se otvaraju u petak 26. jula i trajaće do 11. avgusta, a Srbija ima veliki broj sportista koji će ići po medalju.

Mnoge je zanimalo šta će se desiti ukoliko se srpski olimpijci sretnu sa sportistima iz samoproglašenog Kosova.

U intervjuu za NIN, ovom temom se bavio predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, Božidar Maljković.

"Na tom pitanju, na državnom nivou, ne donosimo i ne definišemo stav. Idemo na postolje ili ne idemo na postolje? Moj stav je da idemo na postolje, da nije srpski bežati. Pobedi tog protivnika sa Kosova! Oni su član Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), kao i sve druge članice", rekao je Božidar Maljković, pa dodao:

"Predsjednik MOK Tomas Bah, podseća on, zapretio je još u vreme Rija da će nas suspendovati i izbaciti iz svoga članstva ako odbijemo da igramo. Ja pitam, ko ima pravo da uništava svoju omladinu, ko ima pravo da takvim potezom, rizikujući da ne učestvuju na OI, ugrožava njihovu budućnost? Ko je taj i zašto to radi? Ja sam predsedniku države rekao moj stav. On je izašao dole pred celu ekipu pred Tokio, kada nas je primio, i prihvatio ovo što sam ja predložio, da se ne ide sa postolja. Ja kažem, nije srpski bežati. I to je moj stav. Naravno, nekome se to neće sviđati, ja to znam. Možda bih kao civilno lice drugačije razmišljao. Ovo je, verujte, jedino ispravno."

