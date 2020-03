Stevan Ljubičić: Dobra hemija je osnov za uspeh

Talenta, potencijala i kvaliteta u bh. reprezentaciji ima. Imamo sve preduslove za dobar i kvalitetan rad. Rekao je ovo za "Nezavisne" novi selektor ženske odbojkaške reprezentacije BiH Stevan Ljubičić (40).

Talentovani stručnjak iz Srbije i aktuelni trener Dinama iz Bukurešta (ženska ekipa) prošle sedmice imenovan je za selektora bh. odbojkašica. Ljubičić je iz Bukurešta govorio šta očekuje u prvom angažmanu kao selektor, a neizbježna tema bio je i virus korona, koji je u dobroj mjeri pogodio i Rumuniju.

"Panika vlada i u Bukureštu, prvenstvo je stopirano, uz velike izgleda da se i prekine. Situacija nije nimalo bezazlena, progresivno raste broj zaraženih. Police u supermarketima su poluprazne, osnovnih sirovina gotovo da nema, a da ne govorim za toalet-papir, koji je nemoguće naći. Ne ide na dobro, mi čekamo poslednje upute", komentar je bh. selektora o pandemiji virusa korona.

Novi kormilar bh. tima već četiri sezone radi u Rumuniji. Nakon što je radio kao asistent u ekipi Blaža, s kojom je pravio velike uspjehe, od ove sezone je preuzeo ekipu Dinama, što mu je ujedno i prvi samostalni angažman kao trenera. Već u prvoj godini ostvario je veoma dobre rezultate sa ekipom, ali sada je pitanje hoće li se sezona uopšte završiti. Kako naglašava, do saradnje sa Odbojkaškim savezom BiH je vrlo brzo došlo.

"Moji kontakti sa OS BiH sežu još od mojih prvih trenerskih početaka. Znam dosta ljudi, upućen sam kakva je situacija, poznajem i dosta igračica. U decembru su predstavnici Saveza Alija Fatić i Milutin Popović boravili u Bukureštu i tada sam znao da su u potrazi sa selektorom. Na kraju je brzo došlo do dogovora", rekao je Ljubičić i dodao:

"Pratim situaciju u bh. odbojci, znam kako je sve to bilo i kako je sada. Generalno, nemamo neku veliku bazu, ali da postoje kvalitet i potencijal, to svakako. BiH je uvek imala talenata, tako da se nadam da će uskoro isplivati još neko ime. Pratio sam prošle kvalifikacije i zbog Rumunije, u kojoj igra dosta mojih igračica. Bila je to lepa prilika, ali svakako je uspeh i dovesti se u takvu situaciju da jedan meč odlučuje o plasmanu na EP. Napravljen je veliki pomak u odnosu na prošle godine."

Ljubičić, koji je sa svojom ekipom zauzeo drugo mjesto u regularnom dijelu sezone, debi na klupi bh. selekcije trebalo bi da ima 23. maja protiv Slovenije u sklopu Srebrne lige. On vjeruje kako će na raspolaganju imati najbolje igračice.

"Imamo dosta devojaka u inostranstvu i domaćoj ligi. Trebalo bi da na raspolaganju imam najbolje igračice kako bi bio ostvaren što bolji rezultat, kao i da igračice individualno još više napreduju. U razgovoru sa reprezentativkom Edinom Selimović, koja igra u Rumuniji, preneseno mi je da sve cure jedva čekaju okupljanje i da su raspoložene za akciju u reprezentaciji. Dobra hemija je osnov da se napravi nešto", naglasio je naš sagovornik.

Za kraj je poručio da će Srebrna liga i mečevi protiv Slovenije i Estonije biti dobra uvertira za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i utakmice protiv Letonije, Češke i Slovenije, protiv kojih će BiH tražiti prvi odlazak na smotru najboljih selekcija Starog kontinenta.