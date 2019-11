Stiglo 130 nominacija za izbor najboljeg sportiste BiH

Stručni žiri 19. Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine, u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH, kojim ove godine predsjedava Samir Avdić, sutra će na drugoj sjednici u Mostaru razmatrati ukupno 130 dospjelih nominacija za nagrade u 12 kategorija.

Nakon prve i ujedno konstituirajuće sjednice održane u Sarajevu, u najvećem gradu Hercegovine sutra će biti selektovane i verifikovane šire liste nominovanih. U skladu sa pravilnikom lista prijedloga i za ovogodišnje najbolje među najboljima prvenstveno je sačinjena na osnovu prijava strukovnih sportskih saveza, koji su bili pozvani da se očituju do 4. novembra.

Upit za dostavljanje prijedloga otišao je i na adrese brojnih sportskih saveza opština, gradova, regija, kantona širom BiH. Nominacije su dostavili i članovi žirija, koji po tradiciji čine nekadašnji proslavljeni sportisti, istaknuti sportski radnici i predstavnici bh. medija.

"Prijatno sam iznenađen brojem dostavljenih nominacija. To govori koliki je značaj ove manifestacije, a nama koji sjedimo u žiriju to daje dodatnu obavezu da posao obavimo profesionalno. Moramo svaki od dospjelih prijedloga detaljno razmotriti. Kao bivši sportista znam da su nagrade podstrek i moraju otići u ruke isključivo onima koji su to svojim radom, trudom i rezultatom zaslužili", kazao je Samir Avdić.

Kategorije u kojima će biti prepoznati i nagrađeni najzaslužniji su: najbolji sportista i sportistkinja, ekipa, trener, najperspektiviji sportistkinja i sportista, te nagrade za životno djelo, fer-plej, razvoj sporta, kao i najbolji sportista u sportu za invalide i najbolja ekipa u sportu za invalide. O jednom laureatu i ove godine odlučivaće isključivo čitaoci portala "Nezavisnih novina" i svojim glasovima sa predložene liste izabrati sportistu ili sportistkinju dobitnika priznanja - nagrada publike.

"Izbor najboljeg sportiste BiH, u organizaciji 'Nezavisnih novina' i BHRT-a, postao je brend zahvaljujući ponajviše ispravnim odlukama žirija svih prethodnih godina. I ove godine imamo obavezu da taj trend nastavimo. Iako se BiH ne može pohvaliti brojnim velikim rezultatima na sportskoj sceni, uspjesi ipak postoje. Žiri će to sigurno prepoznati te i ovog puta nagraditi najbolje i najzaslužnije", rekao je Goran Karać, urednik sportske rubrike "Nezavisnih novina" i član žirija.

Sutrašnja druga sjednica žirija u Mostaru počinje u 12 časova. Treća, na kojoj će biti skraćene liste nominovanih, zakazana je za 18. novembar u Banjaluci.

Žiri će tačku na svoj rad staviti 12. decembra u Sarajevu, nekoliko sati prije svečane manifestacije 19. Izbora najboljeg sportiste BiH. Proglašenje najboljih po tradiciji će biti održano u Kongresnoj dvorani hotela "Holiday" u Sarajevu, s početkom u 20 časova, uz direktan prenos na BHT 1. Partner ovog izbora je Olimpijski komitet BiH, uz neizostavnu podršku Ministarstva civilnih poslova BiH.

Sedamnaest strukovnih sportskih saveza i sportskih organizacija dostavilo je prijedloge svojih kandidata za ovogodišnje nagrade.

Sjednica u hotelu "Bristol"

Druga sjednica žirija biće održana u hotelu "Bristol", gdje je do sada tradicionalni domaćin sastanka bio Marijan Kvesić, potpredsjednik Olimpijskog komiteta BiH i dugogodišnji član žirija.

U skladu s renomeom manifestacije svakako je i mjesto u kojem se održava današnja sjednica žirija. Naime, hotel "Bristol" jedan je od simbola grada na Neretvi. Nalazi se u centru Mostara, na desnoj obali rijeke Neretve, odmah uz Titov most.

Centralna lokacija hotela omogućava brz pristup svim dijelovima grada za samo nekoliko minuta hoda od hotela do svih važnijih mjesta u gradu. Stari most i Stari grad, željeznička i autobuska stanica, prodajni centar, banke, pošta, univerzitet, diskoteka, restorani i pozorišta nalaze se u neposrednoj blizini. Velelepno zdanje hotela "Bristol" u Mostaru ima dugu i bogatu tradiciju koja seže još iz doba austrougarskog perioda. "Bristol" su posjećivali gosti svih starosnih dobi i generacija te ljudi različitog društvenog statusa.

Među gostima najluksuznijeg mostarskog hotela vrlo često su bili i svjetski državnici, filmske zvijezde poput Orsona Velsa, ali i brojni umjetnici. U sklopu hotela je i restoran "Labirint", smješten u ambijentu Starog grada. Restoran se nalazi u neposrednoj blizini Starog mosta i pruža najljepši pogled na ovaj spomenik kulture, kao i na rijeku Neretvu.