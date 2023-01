Strašna nesreća na reliju Dakar: Vozač pregazio navijača (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Stravične scene dogodile su se na reliju Dakar u kategoriji kamiona, stradao je talijanski državljanin.

Češki vozač Aleš Loprais bio je jedan od najvećih favorita na poznatom reliju Dakar u kategoriji kamiona, ali je njegov nastup završio strašnom nesrećom u kojoj je poginuo jedan italijanski navijač.

U devetoj etapi trke Loprais je vozio po pjeskovitim dinama, a iza jedne se smjestio nesrećni Italijan koji je htio iz blizine fotografisati vozila.

Čeh ga nije vidio i pregazio ga je kamionom. Nije primjetio da se nešto dogodilo nego je nastavio dalje s trkom. Nekoliko sati kasnije, navijaču je pozlilo, prevezli su ga u bolnicu te je preminuo tokom transporta od posljedica srčanog udara. Loprais tvrdi kako njegov tim nisu vidio navijača, a za incident su saznali tek nakon utrke nakon što su im organizatori pokazali snimak.

Loprais je istog trenutka diskvalifikovan iz trke, a nakon tragedije se oglasio na društvenim mrežama.

"Želio bih izraziti iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Jako mi je žao, ova nesreća pratiće me do kraja života. Zbog moje vožnje ugašen je jedan ljudski život", rekao je Čeh, prenosi Večernji.hr.

Video from Ales Loprais explaining what has happened during stage 9 Source: facebook Ales Loprais#Dakar #Dakar2023 pic.twitter.com/RN5S89rET2