Sulude scene na Tur d'Frans: Navijač sasuo čips u lice Pogačaru (VIDEO)

​Nestvarne scene viđene su u finišu 14. etape na Tur d'Fransu. Slovenski biciklista Tadej Pogačar doživio je neprijatnost.

Pogačar, vodeći u generalnom plasmanu, trijumfovao je na etapi u Pirinejima poslije 152 kilometra vožnje i povećao vođstvo u generalnom plasmanu.

Pogačar, koji i dalje nosi žutu majicu, najveći je favorit da trijumfuje na Turu, ali publika kraj staze se često ponaša krajnje bezobrazno.

Ne samo što uleću biciklistima u stazu kako bih ih bodrili, već ih ometaju na razne načine.

WTF IS THIS?! Some bloke just chucked a bag of crisps into Tadej Pogacar’s face at 2km to go.#tdf2024 #OnYerBikePod @writebikerepeat pic.twitter.com/ji8ppnp8ds