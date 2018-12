Surovi Mejveder za dva minuta nokautirao Japanca

U Japanu je održan borilački spektakl Rizin 14 na kojem se pojavio legendarni Flojd Mejveder.

I ne samo da se pojavio. Za samo dva minuta u boks meču nokautirao je Tenšina Nasukavu i usput inkasirao 9 miliona američkih dolara.

Od početka borbe 41-godišnji američki bokser je pokazao da mu 20-godišnji japanski kikbokser neće biti dostojan rival.

Prvih 60-ak sekundi Mejveder je plesao po ringu, a potom je uslijedio uragan. Tri brza nokdauna su natjerala ljude iz Nasukavinog ugla da bace peškir i tako okončaju borbu. To je mladom Japancu teško palo te je zaplakao nakon kraja borbe.

Iako je Flojd dobio borbu tehničkim nokautom, ona neće ići u njegov profesionalni skor, jer se radilo o egzibicionom meču, a uprkos pojavljivanju u ringu Mejveder je istakao kako ostaje u penziji, prenosi "Klix.ba".



Floyd Mayweather has just been paid $9m to do this to kick boxer who weighs 2 stone lighter than him



Business #RIZIN #RIZIN14



pic.twitter.com/FbdOC0vlg4