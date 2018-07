Suzavac i protesti na 'Tour the France'

Četvorostruki šampion Kris Frum jedan je od učesnika trke Tur de Frans kome je takođe bila potrebna pomoć nakon što je policija upotrijebila suzavac kako bi rasterala farmere koji su blokirali trasu trke.

Uprkos obezbjeđenju trke, seljaci su balama sena prepriječili put takmičarima, pa je policija, morala da ih rastjera suzavcem (biber-sprejom) koji je naudio i nekolicini takmičara, saopštili su organizatori prenosi AP.

Na toj trasi trka je nastavljena nakon 15 minuta.

Prema francuskim medijima, protestovala je manja grupa framera iz oblasti Arijež zbog smanjenja fondova EU.

Police used tear gas to disperse protesters at the Tour de France, but it ended up blowing in the face of the riders, which led to the race being halted for 15 minutes. https://t.co/nKgx1gwZlI