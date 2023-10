Sve o borbi godine između Džon Džonsa i Stipe Miočića

Teškaški okršaj i ujedno borba godine između Džona Džonsa protiv Stipe Miočića biće glavna tema UFC 295 događaja u Njujorku, 12. novembra.

36-godišnji Amerikanac će svoju titulu i reputaciju staviti na kocku protiv naturalizovanog Hrvata.

Bons je jedno od najvećih imena UFC-a i može se pohvaliti izvrsnim rekordom od 27-1-0.

Cain Velasquez isn't counting out Stipe Miocic against Jon Jones. pic.twitter.com/MKiisyhcPg — MMA On Point (@OnPointMMA) October 10, 2023

Prošli je put istukao Sirila Ganea i nada se da će uspješno odbraniti naslov.

U međuvremenu, Miočić je bio dvostruki prvak i želi taj pojas nazad.

Tu će se održati još jedna borba za naslov jer će se Jiri Prochaska boriti protiv Aleksa Pereire za upražnjeno mjesto u poluteškoj kategoriji.

2023 is ending with bangers for UFC #UFC294 : Islam Makhachev VS Charles Oliveira Paulo Costa VS khamzat Chimaev#UFC295 : Jon Jones VS Stipe Miocic Alex Pereira VS Jiri Prochazka #UFC296 : Leon Edwards VS Colby Covington Alexandre Pantoja VS Brandon Royval pic.twitter.com/Xv4IVztqsp — The Fight Club (@TheFight_Club_) October 10, 2023

UFC 295 održaće se u subotu, 11. novembra u "Medison Skver Gardenu" u Njujorku.

Akcija bi trebala započeti sat iza ponoći za evropske fanove, a glavni događaj trebao bi početi oko 04.00 ujutro u nedjelju.

Preliminarne i glavna karta biće prikazane na "TNT Sports 1" i "UFC Fight Pass".

"Koščati" je ranije ove godine priznao da još uvijek ima noćne more uoči velikih borbi.

"U ovom trenutku još uvijek sam jako nervozan, čovječe. Imam noćne more o svojim protivnicima. Otprilike svakih sat vremena prođe mi kroz glavu Stipe Miočić. Mogao bih popiti piće, kako god, prođe mi kroz glavu. Mogao bih biti na odbojkaškoj utakmici svog djeteta i razmišljam o Stipi. Puno je mentalnog uticaja na to, a mislim da ga ljudi ne shvataju. Ali cilj je samo to osvojiti."

O Miočiću je Džons dodao:

"Stipe ima m**a. Ima hrabrosti. On nije najmlađi borac, ali je čovjek. To je čovjek. Nisam ni ja najmlađi. U sportskim godinama sam preko brda, to je sigurno. Pogotovo u borilačkim sportovima. Stipe, on je častan tip, i znam da je na kraju krajeva čovjek, i znam da želi ovu borbu."

Još je "Koščati" naveo:

"Svi ostali misle da su mu leđa naslonjena na zid i da je ovo za njega situacija Davida i Golijata. Ne slažem se. Mislim da je Stipe vrlo sposoban sportista i mislim da dugujem Stipi da mu dam priliku da se bori protiv najboljeg borca ikada. I mislim da mi Stipe duguje što mi je dao priliku da se borim protiv najvećeg teškaša ikada. Mislim da to dugujemo jedan drugome."

Za kraj je rekao:

"Osjećam da bismo se obojica osjećali kao da imamo nedovršenog posla da odemo bez borbe jedan protiv drugog", prenosi "TalkSport"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.